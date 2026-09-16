В Екатеринбурге наградили молодежный совет при минкульте Башкирии

Награды получили молодежные советы подведомственных минкультуры России учреждений и региональных органов исполнительной власти в сфере культуры за вклад в развитие молодежных инициатив, реализацию культурных проектов, вовлечение молодежи в культурную жизнь страны.

Благодарственными письмами отмечены 10 молодежных советов: Государственного исторического музея, Музея современной истории России, Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, Государственного музея истории религии, Музея-заповедника «Херсонес Таврический», минкультуры Республики Башкортостан, Новосибирской области, Красноярского края, Республики Татарстан, Чувашской Республики.

Председатель молодежного совета при министерстве культуры Республики Башкортостан Юлай Касимов подчеркнул, что благодарность от министра культуры России – это прямое подтверждение того, что вхождение Совета в топ-5 лучших по стране абсолютно заслуженно.

«Нам, как первому составу совета, фактически с нуля удалось сформировать сильную, эффективную структуру, способную качественно реализовывать проекты разного уровня. Искренне благодарен всей команде за труд и, безусловно, руководству министерства культуры республики за поддержку наших идей и инициатив. Мы продолжим работать на благо развития культуры Башкортостана», – сказал Юлай Касимов.

Благодарственные письма вручили начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков и замминистра культуры РФ Сергей Першин. Сергей Новиков отметил, что сегодня инициативы и профессиональная работа молодежи востребованы не только внутри региона, но и получают высокую оценку на международном уровне. Сергей Першин подчеркнул, что молодежь в культуре – это очень активное сообщество, которое не просто предлагает идеи, а берет на себя ответственность и реализует конкретные проекты.

Сегодня сообщество «Молодежь в культуре» объединяет более 4000 молодых людей со всей страны. В него входят 89 молодежных советов региональных органов исполнительной власти в сфере культуры, 78 молодежных советов подведомственных минкультуры России учреждений и 55 студенческих советов образовательных организаций ведомства. Сообщество возглавляет Молодежный совет минкультуры России. Его председатель – генеральный директор АНО «Таврида.Арт», программный директор Международного фестиваля молодежи Ксения Артемьева.

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