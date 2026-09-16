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17:48 (UTC+5), 16 Сентября 2026

В Башкирии обсудили вопросы сохранения храма в селе Воскресенское

Специалисты определили основные этапы работ по сохранению храма Воскресения Словущего в селе Воскресенское Мелеузовского района.

Фото: Пресс-служба | Башкультнаследие
Лейла Аралбаева
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Это обследование несущих конструкций и инженерно-геологических изысканий. Затем будет разработана проектно-сметная документация и начнется производство реставрационных работ.

Как сообщает пресс-служба Башкультнаследия, эти вопросы обсудили на выездном совещании с участием заместителя начальника Башкультнаследия Айнура Муслюмова и начальника архитектурного отдела Амины Даминовой.

Участники также рассмотрели необходимость сохранения аутентичных элементов здания и обсудили важность развития прилегающей территории. 

Храм Воскресения Словущего в селе Воскресенском – старейшая каменная церковь Башкортостана, ровесник екатерининской эпохи. Его история неразрывно связана с Воскресенским медеплавильным заводом, заложенным в 1745 году и ставшим первым медеплавильным производством на Южном Урале. Первая деревянная часовня на этом месте появилась в 1744 году по инициативе горнозаводчика Ивана Твердышева. После пожара 1769 года на её месте заложили каменный храм, но строительство растянулось на 18 лет. Храм был освящён в 1788 году в честь праздника Воскресения Словущего, установленного в память об освящении храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

В середине XIX века церковь пережила второй пожар, после которого была восстановлена в византийском стиле: её украсили пятью колоколами, отлитыми из местной меди. При храме действовала церковно-приходская школа, и на праздничные службы съезжались прихожане из соседних деревень.

В 1930-е годы храм постигла участь многих религиозных зданий того времени: церковь закрыли, утварь вывезли, а в стенах устроили склад и конюшню, позднее – сельский клуб. В 1947 году храм был признан памятником архитектуры.

В 2002 году здание передали Салаватской епархии, и начался поиск благотворителей: на средства мецената восстановили колокольню, установили купол, приобрели колокола. В 2019 году село Воскресенское получило грант и вошло в программу развития туризма как историческое поселение, было благоустроено арт-пространство вокруг руин медеплавильного завода, село включили в маршрут «Золотое кольцо Башкирии».

В 2025 году к работе подключился благотворительный фонд «СТЕХИН», специалисты Архитектурно-строительного института УГНТУ провели комплексное обследование здания, восстановили проект в цифровом формате, выполнили инженерно-геологические изыскания. Цель – полная научная реставрация к 300-летию со дня рождения Екатерины II в 2029 году.

Почти три столетия храм был свидетелем расцвета горнозаводской цивилизации Урала, пожаров и войн, гонений и чудес. Сохранение – это дань уважения тем, кто строил, молился и берёг это место, и вклад в будущие поколения. Восстановленный храм станет не только духовным центром, но и живым памятником эпохе, сформировавшей промышленность и культуру Южного Урала.

Ранее мы публиковали материал, как Воскресенское и Верхотор становятся туристическими центрами Башкирии. 

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