В Уфу возвращается мамонтенок Люба

Люба — уникальная находка: мумия детёныша мамонта, пролежавшая в вечной мерзлоте более 40 000 лет. В 2007 году её обнаружил в ямальской тундре оленевод Юрий Худи и назвал в честь своей супруги. Исключительная сохранность экспоната дала учёным редкую возможность изучить эпоху мамонтов.

На выставке будут палеонтологические, археологические и этнографические экспонаты: нагрудник шаманского костюма, шерсть и кожа мамонта, материалы научных исследований.

«Люба уже гостила у нас в 2024 году — и тогда покорила сердца тысяч посетителей. Теперь легенда возвращается по многочисленным просьбам гостей музея», — сообщили в пресс-службе.

Экспозиция будет интересна и детям, и взрослым. Выставка будет работать до 21 февраля 2027 года.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Национальный музей Башкирии передали фантастическую находку. Нижнюю челюсть мамонтёнка принёс житель Дюртюлинского района Сергей Крючко. Находку в музее назвали фантастической.