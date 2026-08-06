В Национальный музей Башкирии передали фантастическую находку

Как рассказала заведующая отделом природы Эльвира Хазиахметова, челюсть сохранилась практически целиком, а главная «изюминка» – два крошечных молочных зуба, которые делают этот экспонат особенно ценным для науки и просто невероятно трогательным.

Этот малыш бродил по земле нашего края ещё в ледниковый период. Теперь челюсть будет храниться в фонде «Естественная история» и в дальнейшем станет доступна для посетителей на временных выставках.

Осенью в музее состоится одна из самых долгожданных выставок, посвящённых мамонтёнку Любе.

Ранее мы писали, что в Башкирии показали, чем после реконструкции удивит музей Салавата Юлаева.