В Башкирии показали, чем после реконструкции удивит Музей Салавата Юлаева

Гостей ждут интерактивные технологии, мультимедийные гиды и системы позволят буквально «оживить» экспонаты. Эффект погружения создадут новое освещение и звук, они воссоздадут атмосферу эпохи Салавата Юлаева, превращая визит в настоящее путешествие во времени. Пространство адаптируют для всех категорий посетителей, включая людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы работаем над тем, чтобы музей стал местом, куда хочется приходить всей семьей, чтобы прикоснуться к нашему наследию», — пояснил первый заместитель премьер-министра правительства РБ Урал Кильсенбаев.

На сегодня в Музее Салавата Юлаева в селе Малояз Салаватского района завершили монтаж электросетей, ведутся работы по слаботочным системам, охранно-пожарной сигнализации и отоплению. Также готовятся стены под штукатурку и прокладываются внутренние инженерные сети, сообщает канал в МАХ «Салават Юлаев. Реставрация».

В этом году планируют завершить внутреннюю отделку, электрику, установку сигнализации и систем связи. На будущий год запланировано благоустройство территории. Завершение работ планируется в 2027 году.

Музей Салавата Юлаева в Малоязе открыл свои двери в 1991 году и стал главным хранилищем всего, что связано с именем национального башкирского героя. Сегодня фонды музея насчитывают более 6 тысяч экспонатов, а ежегодно сюда приезжают около 30 тысяч гостей. Чтобы пространство отвечало современным стандартам, прошлом году здесь началась масштабная реставрация.

Работы по реконструкции стартовали 28 марта 2025 года. На первом этапе провели демонтаж, отремонтировали кровлю и фасад, установили системы водоснабжения и канализации, оборудовали вход для маломобильных групп населения и смонтировали вентиляцию. Ход реконструкции в феврале этого года лично оценил Глава региона Радий Хабиров.