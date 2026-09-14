В Уфе открылась выставка мастеров театральной сценографии

В Уфе началась работа выставки мастеров сценографии «Театральная палитра». Это масштабный проект, который позволяет зрителю увидеть театр с новой, обычно скрытой от посторонних глаз стороны.

«2026 год — особенный для всего театрального сообщества России, ведь в этом году Союз театральных деятелей Российской Федерации празднует своё 150-летие. И мы продолжаем чествовать эту знаменательную дату. „Театральная палитра“ — это уже третья в 2026 году художественная выставка в Доме актёра и вторая, посвящённая юбилею СТД России», — пояснили организаторы проекта.

На выставке представлены эскизы декораций и костюмов, афиши и макеты сценических конструкций, реквизит и сценические костюмы, театральные куклы разных систем и даже эксклюзивные «монтировочные журналы», в которых художник-постановщик фиксирует всё, вплоть до самых миниатюрных элементов сценического оформления.

Каждый экспонат выставки позволяет проследить, как рождается сценический образ от первого наброска до воплощения на сцене, результат кропотливого совместного труда художника, режиссёра и актёров. Художественный руководитель выставки — главный художник-конструктор Башкирского государственного театра кукол, заслуженный работник культуры Российской Федерации Андрей Волков.

Культурно-просветительский проект СТД РБ поддержали региональный минкульт и республиканские театры-участники. Выставка будет работать до 30 ноября, презентация состоится 16 сентября. Вход свободный (6+).

Ранее мы сообщали, что в Национальном музее Республики Башкортостан откроется выставка «40 000 лет и зим. Долгий сон мамонтёнка Любы» (0+).