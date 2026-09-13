Абзелиловский район Башкирии присоединился к проекту «Мы вместе!»

На встрече присутствовало около ста сельчан — как представители старшего поколения, так и молодежь. Поэт Кадим Аралбай поделился с «Башинформом» впечатлениями от участия в проекте:
«Сегодня, когда идет специальная военная операция, мы должны сплотиться. В трудные моменты жизни человек не должен оставаться один. Духовное единство, сплоченность, взаимопонимание, искреннее отношение друзей, коллег — все это способствует благополучному выходу из самых сложных жизненных ситуаций. Вместе мы обладаем непобедимой силой. „Мы вместе!“ — на этой простой аксиоме основана и цель проекта. Мы — писатели, артисты, творческие люди, должны донести до населения мысли нашего президента Владимира Владимировича Путина, нашего Главы Радия Фаритовича Хабирова. С такой миссией мы выходим к народу, и люди с надеждой смотрят на нас. В единстве наша сила. Я, ты, мы — страна, Отечество! Я, ты, мы — Башкортостан! Мы вместе!»
На встрече поэт прочитал стихотворение «Моя Отчизна» и поделился своим новым сочинением, посвященным легендарной личности, герою Советского Союза, гордости абзелиловцев, генерал-майору Тагиру Кусимову.
«После встречи у меня в душе осталось теплое чувство: люди не расходились из клуба молча — обсуждали, делились мыслями, беседовали, смеялись, шли по домам в приподнятом настроении», — отметил поэт.
Сотрудники библиотеки организовали в фойе книжную выставку. Вечер продолжила концертная программа, составленная из народных песен и танцев.
На встрече присутствовал глава администрации Абзелиловского района Айрат Аминев. Он назвал поэта человеком-легендой.
«Я вручил юбиляру благодарственное письмо, но, честно скажу, такие люди сами — награда для нашей земли. Кадим Аралбай — это целая эпоха в башкирской литературе, - написал Айрат Аминев на своей странице в «ВКонтакте». - Народный поэт, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева, заслуженный работник культуры республики, лауреат премий Чекмарева, Гарипова, Биишевой, Назара Наджми. За его плечами — более 20 книг стихов, 31 поэма, фундаментальные труды по фольклору и шежере. За этими цифрами — жизнь, отданная родному языку, культуре, народу.
Но в тот вечер мы говорили не о регалиях. Мы слушали живого человека с непростой судьбой. Кадим Абдулгалимович вспоминал военное детство — голодное, трудное, но закалившее характер. Рассказывал о годах учительства в школах Хайбуллинского, Бурзянского, Баймакского районов — тогда он был простым сельским учителем, а сегодня его стихи включены в школьные хрестоматии. Говорил о долгой работе в Союзе писателей и издательстве «Китап», которое возглавлял несколько лет.
Самое ценное — он читал свои произведения. Отрывки из поэм, стихи. Зал замер. В такие минуты понимаешь: настоящая поэзия не стареет. Она звучит так же пронзительно, как и десятилетия назад. Кадим Аралбай — из тех, кто своим творчеством доказал: слово может лечить, объединять, вдохновлять. Его поэма «Белая юрта» стала символом башкирской культуры, а труды по шежере помогли многим семьям восстановить связь поколений. Нам есть с кого брать пример. Есть чем гордиться. Есть что беречь».
Общественно-культурный проект «Мы вместе/Беҙ бергә» проводится в Башкирии в августе–сентябре. Цель проекта «Мы вместе!» — укрепление межнационального согласия, сохранение богатых культурных традиций и наследия народов. Мероприятия организованы в девяти муниципалитетах — Абзелиловском, Баймакском, Белорецком, Бурзянском, Зианчуринском, Зилаирском, Кугарчинском, Учалинском и Хайбуллинском районах. Ранее мы писали, что проект «Мы вместе» прошел в Зилаирском районе Башкирии.
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