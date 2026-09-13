Абзелиловский район Башкирии присоединился к проекту «Мы вместе!»

На встрече присутствовало около ста сельчан — как представители старшего поколения, так и молодежь. Поэт Кадим Аралбай поделился с «Башинформом» впечатлениями от участия в проекте:

«Сегодня, когда идет специальная военная операция, мы должны сплотиться. В трудные моменты жизни человек не должен оставаться один. Духовное единство, сплоченность, взаимопонимание, искреннее отношение друзей, коллег — все это способствует благополучному выходу из самых сложных жизненных ситуаций. Вместе мы обладаем непобедимой силой. „Мы вместе!“ — на этой простой аксиоме основана и цель проекта. Мы — писатели, артисты, творческие люди, должны донести до населения мысли нашего президента Владимира Владимировича Путина, нашего Главы Радия Фаритовича Хабирова. С такой миссией мы выходим к народу, и люди с надеждой смотрят на нас. В единстве наша сила. Я, ты, мы — страна, Отечество! Я, ты, мы — Башкортостан! Мы вместе!»

На встрече поэт прочитал стихотворение «Моя Отчизна» и поделился своим новым сочинением, посвященным легендарной личности, герою Советского Союза, гордости абзелиловцев, генерал-майору Тагиру Кусимову.

«После встречи у меня в душе осталось теплое чувство: люди не расходились из клуба молча — обсуждали, делились мыслями, беседовали, смеялись, шли по домам в приподнятом настроении», — отметил поэт.