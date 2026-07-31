В Башкирии стартует общественно-культурный проект «Мы вместе/Беҙ бергә»

Мероприятия пройдут в девяти муниципалитетах — Абзелиловском, Баймакском, Белорецком, Бурзянском, Зианчуринском, Зилаирском, Кугарчинском, Учалинском и Хайбуллинском районах.

Организаторы подготовили насыщенную программу, в которой - яркие концерты местных и приглашённых артистов, литературно-музыкальные вечера, а также встречи с известными писателями и поэтами республики. В гости приедут Кадим Аралбаев, Мунир Кунафин, Лариса Абдуллина, Айгиз Баймухаметов и другие мастера слова.

Председатель Союза писателей Республики Башкортостан, главный редактор журнала «Шонкар» Айгиз Баймухаметов рассказал, что проект «Мы вместе» реализуется в республике не впервые. В 2024 году члены Союза писателей совместно с творческой группой Башгосфилармонии уже выезжали в районы и встречались с населением, и тогда программа вызвала множество положительных отзывов. По словам Айгиза Баймухаметова, для писателя встречи с людьми всегда важны и необходимы, ведь именно во время такого общения творческий человек находит будущих героев, рождаются новые образы, а радости, достижения, печали и переживания людей позже переходят в литературные произведения.

«Для писателя встреча с народом всегда важна и нужна, потому что именно во время таких встреч и живого общения творческий человек находит своих будущих героев, рождаются новые образы, а все радости, достижения, печали и переживания людей позже переходят в литературные произведения. Вообще, мы с удовольствием выезжаем в районы нашей республики на протяжении всего года. Практика сложилась у нас издавна и нас всегда ждёт тёплая встреча и доверительное общение», — сказал «Башинформу» Айгиз Баймухаметов.

Он также отметил, что во время таких встреч люди настолько чувствуют себя свободными и открытыми, что порой задают вопросы, которые стесняются адресовать чиновникам, и делятся своими просьбами и переживаниями с писателями.

«Они по-свойски передают писателям свои просьбы, говорят о том, что их действительно волнует. И, конечно, эти обращения не остаются без внимания. В первую очередь мы передаём все просьбы и вопросы руководству нашей республики. Поэтому этот проект очень важен. Особенно в такое сложное время нам необходимо быть вместе, обсуждать волнующие нас вопросы, потому что только сообща мы сможем достойно пережить этот непростой период», — сказал Айгиз Баймухаметов.

Местом проведения мероприятий станут не только центральные дворцы культуры районов, но и отдельные сельские клубы. Так, жители отдалённых уголков республики смогут не только прикоснуться к высокому искусству, но и проведут время за интересной беседой с прославленными мастерами пера, смогут задать волнующие их вопросы.

Маршрут проекта стартует 12 августа в селе Исянгулово Зианчуринского района, а затем творческая группа отправится в Хайбуллинский район, где встречи пройдут 14 августа в Акьяре и 28 августа в селе Уфимское.

15 августа мероприятия состоятся в Старом Сибае и Баймаке, а на следующий день в селе Нижнеидрисово Баймакского района. Затем эстафету примет Зилаир, где писателей и артистов ждут 19 августа.

3 сентября встречи пройдут в селе Аскарово Абзелиловского района, 4 сентября — в Старосубхангулово Бурзянского района, а 9 сентября в Амангильдино Абзелиловского района и городе Учалы.

Завершающий этап первого этапа проекта состоится 11 сентября в Сибае, а 15 сентября одновременно пройдут мероприятия в Белорецке, Мраково Кугарчинского района и Учалах.

Ранее помощник Президента РФ Владимир Мединский посоветовал главам регионов России посетить Дом писателей Башкирии.

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