Мединский посоветовал главам регионов РФ посетить Дом писателей Башкирии

Помощник Президента РФ Владимир Мединский посоветовал главам регионов России посетить Дом писателей Башкирии. Он отметил, что Глава республики Радий Хабиров активно поддерживает писателей.
«Главам регионов и ответственным на местах за культуру, печать, СМИ, если будут в Уфе, рекомендовал бы посетить Дом писателей Башкортостана. Потому что это не только жемчужина старой Уфы, Дом Поликарпова, но и пример того, как надо работать с писательским сообществом, – отметил Мединский. – Как известно, в начале было слово. Уверен: слово по-прежнему в основе всего. В Уфе это понимают. Вкладываются. И получают отдачу».
Ранее в Уфе обсудили поддержку литературы и роль писателей в Башкирии.
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