Не только краеведческий: необычные музеи Уфы, которые стоит посетить

Если вы думаете, что хорошо знаете Уфу, этот список наверняка вас разубедит. Мы собрали места, куда редко заглядывают туристы, но именно здесь город открывается с неожиданной стороны. Готовьтесь удивляться геологическим сокровищам, единственному в России музею такс и другим уникальным экспонатам.

Музей Национального банка Башкирии

Улица Театральная, 3А

Вместо привычных картин и археологических находок – финансовая история и предметы, которые рассказывают, как менялись деньги и банковская система. Внутри воссоздана аутентичная обстановка дореволюционной банковской конторы, а главная гордость музея – подлинное денежное хранилище конца XIX века с массивной сейфовой дверью толщиной 18 сантиметров.

Музей такс

Улица Чернышевского, 104

Единственный в России музей, целиком посвященный этой породе собак. А зародилась коллекция стихийно: в 1999 году сотрудница уфимского зоомагазина и хозяйка таксы по кличке Твикс получила в подарок от подруги фигурку – копию своего питомца.

Как рассказали корреспонденту «Башинформ» в музее такс, с того момента их коллега Елена привозила собачек из путешествий и принимала в качестве сувениров от друзей и знакомых.

«Вскоре коллекция перестала помещаться у нее дома и переехала на работу. Твикса, конечно, к сожалению, уже давно нет в живых, но этот музей – память о нем», - говорят сотрудники.

Экспозиция насчитывает более двух тысяч экспонатов из 20 стран мира: от изящных фарфоровых и деревянных фигурок до необычных сувениров из шоколада и текстиля.

Музей истории Уфы

Улица Ленина, 72

Даже коренной уфимец может почувствовать себя туристом. Музей истории Уфы открылся в 2019 году, его концепция – совмещение классической экспозиции и мультимедийной выставки. Он состоит из четырех залов, которые охватывают период от основания уфимской крепости до становления современного мегаполиса.

Музей геологии и полезных ископаемых

Улица Ленина, 47

Образцы минералов, необычные формы и фактуры – настоящая визуальная роскошь! В музее геологии можно увидеть горные породы, полезные ископаемые и другие богатства региона. Кстати, музей зародился в 1934 году как закрытая учебная и научная база для геологов, а не как публичная выставка. Его создание было напрямую связано с началом масштабного промышленного освоения недр Южного Урала.

Музей полярников имени Валериана Альбанова

Улица Свердлова, 88

Истории арктических экспедиций, путешествий и освоения северных территорий – тема, которую нечасто встретишь в городской музейной подборке. Локация открылась сравнительно недавно, в 2021 году. Создание музея помогло вернуть Уфе имя ее легендарного уроженца, ставшего прототипом штурмана Климова в романе Вениамина Каверина «Два капитана».

Музей леса

Лесной проезд, 1

Для тех, кому хочется сменить привычные городские прогулки на знакомство с природой. В музее можно узнать больше о лесных богатствах Башкирии и открыть для себя мир, который обычно остается за пределами мегаполиса.

Зоологический музей УУНиТ

Улица Заки Валиди, 32

Еще один вариант для тех, кто любит природу и животных. Здесь можно познакомиться с представителями животного мира и узнать больше о биологическом разнообразии нашего края.

Музей истории Башкирского государственного театра оперы и балета

Улица Ленина, 5к1

За каждой постановкой – костюмы, декорации, музыкальные партитуры, истории артистов и работа множества людей. В музей театра оперы и балета обычно заглядывают в антрактах. Здесь можно узнать больше о театральной жизни города, его артистах и постановках.

Перед визитом рекомендуем проверить режим работы и условия посещения: расписание может меняться, а некоторые площадки работают по предварительной договоренности.