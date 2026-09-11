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21:56 (UTC+5), 11 Сентября 2026

В Уфе с Госоркестром Башкирии вновь выступил Сергей Поспелов

Концерт открыл абонемент, посвященный музыке великого русского композитора Петра Ильича Чайковского: прозвучали скрипичный концерт и симфония №3.

Фото: Артур Гильманов | пресс-служба Госоркестра РБ
Лейла Аралбаева
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Скрипичный концерт Чайковского – одна из ярчайших вершин творчества композитора. Раскрыл слушателям художественный замысел композитора вместе с оркестром под управлением Дмитрия Крюкова известный скрипач-виртуоз, лауреат международных конкурсов, лауреат премии оркестра «Новая Россия» Сергей Поспелов.

В руках музыканта звучала скрипка итальянского мастера Андреа Гальяно, созданная в 1753 году. На бис солист исполнил одну из сонат для скрипки соло Эжена Изаи.

«Самые лучшие впечатления от оркестра! Огромная благодарность маэстро Дмитрию Крюкову, музыкантам, публике! Надеюсь вновь продолжить сотрудничество с оркестром!» - поделился впечатлениями Сергей Поспелов.

Симфония №3 прозвучала во втором отделении, подарив слушателям совершенную красоту музыки, в центре которой – величие России, основанное на духе народных мелодий и звучащее в финале симфонии настоящим апофеозом.

Ценителей прекрасного ждут еще пять вечеров, наполненных музыкой Чайковского в исполнении Госоркестра Башкортостана и знаменитых солистов: Анны Цыбулевой (фортепиано), Станислава Корчагина (фортепиано) и Рустема Хамидуллина (виолончель).

Ранее мы сообщали, что в Уфе Башопера открыла юбилейный балетный сезон. В Башкирском государственном академическом театре оперы и балета состоялся праздничный концерт «Гала‑балет» в честь открытия 89-го театрального сезона.

Артур Гильманов пресс-служба Госоркестра РБ
Артур Гильманов пресс-служба Госоркестра РБ
Артур Гильманов пресс-служба Госоркестра РБ
Артур Гильманов пресс-служба Госоркестра РБ
Фото: Артур Гильманов | пресс-служба Госоркестра РБ
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