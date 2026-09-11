В Уфе с Госоркестром Башкирии вновь выступил Сергей Поспелов

Скрипичный концерт Чайковского – одна из ярчайших вершин творчества композитора. Раскрыл слушателям художественный замысел композитора вместе с оркестром под управлением Дмитрия Крюкова известный скрипач-виртуоз, лауреат международных конкурсов, лауреат премии оркестра «Новая Россия» Сергей Поспелов.
В руках музыканта звучала скрипка итальянского мастера Андреа Гальяно, созданная в 1753 году. На бис солист исполнил одну из сонат для скрипки соло Эжена Изаи.
«Самые лучшие впечатления от оркестра! Огромная благодарность маэстро Дмитрию Крюкову, музыкантам, публике! Надеюсь вновь продолжить сотрудничество с оркестром!» - поделился впечатлениями Сергей Поспелов.
Симфония №3 прозвучала во втором отделении, подарив слушателям совершенную красоту музыки, в центре которой – величие России, основанное на духе народных мелодий и звучащее в финале симфонии настоящим апофеозом.
Ценителей прекрасного ждут еще пять вечеров, наполненных музыкой Чайковского в исполнении Госоркестра Башкортостана и знаменитых солистов: Анны Цыбулевой (фортепиано), Станислава Корчагина (фортепиано) и Рустема Хамидуллина (виолончель).
Ранее мы сообщали, что в Уфе Башопера открыла юбилейный балетный сезон. В Башкирском государственном академическом театре оперы и балета состоялся праздничный концерт «Гала‑балет» в честь открытия 89-го театрального сезона.
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