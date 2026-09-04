В Уфе Башопера открыла юбилейный балетный сезон

Балетная труппа представила зрителям яркую палитру хореографических стилей: от признанной классики до современной хореографии. В программу вошли фрагменты из легендарных балетов: «Раймонда» А. Глазунова, «Спартак» и «Гаянэ» А. Хачатуряна, «Легенда о любви» А. Меликова, «Корсар» А. Адана, «Дон Кихот» Л. Минкуса.

Особое место в концерте заняла сцена из «Журавлиной песни» — подлинной жемчужины башкирской хореографии, позволяющей ощутить национальный колорит и глубину местной танцевальной традиции.

Украшением вечера стала премьера хореографического номера «Етмәҫ» («Не хватит») в постановке Адэлины Алчиновой и Ольги Даукаевой при поддержке Музея современного искусства ZAMAN.

За дирижёрским пультом в этот вечер стоял народный артист РБ Марат Ахмет‑Зарипов, режиссёрами концерта выступили заслуженная артистка РФ, народная артистка РБ Гульсина Мавлюкасова и легенда башкирского балета Леонора Куватова, а ведущим вечера — народный артист РБ Александр Кузьменко.

«В гала‑концерте мы показываем весь спектр классического танца. Это и классика, и современные номера, и фрагменты из национального спектакля. То есть всё самое лучшее, что у нас есть, мы стараемся показать зрителю и заинтересовать его, чтобы к нам ходили. Всегда залы на спектакли у нас полные. Радует, что такое высокое искусство, как опера и балет, пользуется у нас в городе и в республике большим вниманием и любовью», – отметила художественный руководитель балетной труппы театра, народная артистка РФ и РБ Леонора Куватова.

Концерт «Гала‑балет» открыл новый сезон, продемонстрировав богатство репертуара театра, преемственность традиций и готовность к творческим экспериментам.