Пятница, 4 Сентября 2026
Уфа
+19 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Культура
17:25 (UTC+5), 04 Сентября 2026

В Уфе Башопера открыла юбилейный балетный сезон

3 сентября в Башкирском государственном академическом театре оперы и балета состоялся праздничный концерт «Гала‑балет» в честь открытия 89-го театрального сезона. В этом году балетная труппа театра отмечает 85-летие. Для поклонников хореографического искусства этот вечер стал долгожданной встречей с любимыми артистами после летнего перерыва.

Фото: Татьяна Ломовская | пресс-служба Башкирского театра оперы и балета
Лейла Аралбаева
Прослушать статью:

Балетная труппа представила зрителям яркую палитру хореографических стилей: от признанной классики до современной хореографии. В программу вошли фрагменты из легендарных балетов: «Раймонда» А. Глазунова, «Спартак» и «Гаянэ» А. Хачатуряна, «Легенда о любви» А. Меликова, «Корсар» А. Адана, «Дон Кихот» Л. Минкуса.

Особое место в концерте заняла сцена из «Журавлиной песни» — подлинной жемчужины башкирской хореографии, позволяющей ощутить национальный колорит и глубину местной танцевальной традиции.

Украшением вечера стала премьера хореографического номера «Етмәҫ» («Не хватит») в постановке Адэлины Алчиновой и Ольги Даукаевой при поддержке Музея современного искусства ZAMAN.

За дирижёрским пультом в этот вечер стоял народный артист РБ Марат Ахмет‑Зарипов, режиссёрами концерта выступили заслуженная артистка РФ, народная артистка РБ Гульсина Мавлюкасова и легенда башкирского балета Леонора Куватова, а ведущим вечера — народный артист РБ Александр Кузьменко.

«В гала‑концерте мы показываем весь спектр классического танца. Это и классика, и современные номера, и фрагменты из национального спектакля. То есть всё самое лучшее, что у нас есть, мы стараемся показать зрителю и заинтересовать его, чтобы к нам ходили. Всегда залы на спектакли у нас полные. Радует, что такое высокое искусство, как опера и балет, пользуется у нас в городе и в республике большим вниманием и любовью», – отметила художественный руководитель балетной труппы театра, народная артистка РФ и РБ Леонора Куватова.

Концерт «Гала‑балет» открыл новый сезон, продемонстрировав богатство репертуара театра, преемственность традиций и готовность к творческим экспериментам. 

Татьяна Ломовская пресс-служба Башкирского театра оперы и балета
Татьяна Ломовская пресс-служба Башкирского театра оперы и балета
Татьяна Ломовская пресс-служба Башкирского театра оперы и балета
Татьяна Ломовская пресс-служба Башкирского театра оперы и балета
Татьяна Ломовская пресс-служба Башкирского театра оперы и балета
Татьяна Ломовская пресс-служба Башкирского театра оперы и балета
Татьяна Ломовская пресс-служба Башкирского театра оперы и балета
Татьяна Ломовская пресс-служба Башкирского театра оперы и балета
Татьяна Ломовская пресс-служба Башкирского театра оперы и балета
Татьяна Ломовская пресс-служба Башкирского театра оперы и балета
Татьяна Ломовская пресс-служба Башкирского театра оперы и балета
Фото: Татьяна Ломовская | пресс-служба Башкирского театра оперы и балета
1 из 11
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru