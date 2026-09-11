В Уфе открыли мемориальную доску основательнице театра кукол

Как сообщила «Башинформу» пресс-секретарь Диана Гараева, открытие было приурочено к грядущему 95-летию театра и началу юбилейного сезона. Церемония сопровождалась театрализованной постановкой о жизни Марии Елгаштиной. Право открыть доску предоставили директору театра Альберту Имамутдинову и главному режиссёру, заслуженной артистке России Ольге Шарафутдиновой. На мероприятии присутствовали представители профильных министерств республики, деятели искусства, краеведы, артисты и журналисты.
В рамках празднования также состоялась научно-практическая конференция «Мария Елгаштина: личность, опередившая время». Старший научный сотрудник Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Павел Егоров рассказал о биографии художницы и истории домов, где она жила.
Искусствовед Валентина Сорокина, лично знавшая Елгаштину, представила её работы из фондов Башкирского художественного музея имени М. В. Нестерова, отметив их одухотворённость, чистоту и поэтичность. Заведующая музеем театра Светлана Захарова показала сохранившиеся куклы, созданные Марией Николаевной около ста лет назад. Выступил и народный артист России Айрат Ахметшин.
Директор театра Альберт Имамутдинов поблагодарил участников за сохранение памяти «кукольной бабушки», напомнил о внутренней премии имени Елгаштиной и сообщил о планах по дальнейшему увековечению её наследия.
Ранее мы сообщали, что в Уфе создали макет здания Союза писателей – Дома Поликарповых.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.