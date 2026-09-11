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18:12 (UTC+5), 11 Сентября 2026

В Уфе открыли мемориальную доску основательнице театра кукол

Башкирский государственный театр кукол торжественно открыл мемориальную доску, посвящённую основательнице театра, народному художнику Башкирии Марии Николаевне Елгаштиной.

Фото: Илария Мартынова | Пресс-служба Башкирского театра кукол
Лейла Аралбаева
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Как сообщила «Башинформу» пресс-секретарь Диана Гараева, открытие было приурочено к грядущему 95-летию театра и началу юбилейного сезона. Церемония сопровождалась театрализованной постановкой о жизни Марии Елгаштиной. Право открыть доску предоставили директору театра Альберту Имамутдинову и главному режиссёру, заслуженной артистке России Ольге Шарафутдиновой. На мероприятии присутствовали представители профильных министерств республики, деятели искусства, краеведы, артисты и журналисты.

В рамках празднования также состоялась научно-практическая конференция «Мария Елгаштина: личность, опередившая время». Старший научный сотрудник Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Павел Егоров рассказал о биографии художницы и истории домов, где она жила.

Искусствовед Валентина Сорокина, лично знавшая Елгаштину, представила её работы из фондов Башкирского художественного музея имени М. В. Нестерова, отметив их одухотворённость, чистоту и поэтичность. Заведующая музеем театра Светлана Захарова показала сохранившиеся куклы, созданные Марией Николаевной около ста лет назад. Выступил и народный артист России Айрат Ахметшин.

Директор театра Альберт Имамутдинов поблагодарил участников за сохранение памяти «кукольной бабушки», напомнил о внутренней премии имени Елгаштиной и сообщил о планах по дальнейшему увековечению её наследия. 

Ранее мы сообщали, что в Уфе создали макет здания Союза писателей – Дома Поликарповых.

Илария Мартынова Пресс-служба Башкирского театра кукол
Илария Мартынова Пресс-служба Башкирского театра кукол
Илария Мартынова Пресс-служба Башкирского театра кукол
Илария Мартынова Пресс-служба Башкирского театра кукол
Илария Мартынова Пресс-служба Башкирского театра кукол
Фото: Илария Мартынова | Пресс-служба Башкирского театра кукол
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