В Уфе открыли мемориальную доску основательнице театра кукол

Как сообщила «Башинформу» пресс-секретарь Диана Гараева, открытие было приурочено к грядущему 95-летию театра и началу юбилейного сезона. Церемония сопровождалась театрализованной постановкой о жизни Марии Елгаштиной. Право открыть доску предоставили директору театра Альберту Имамутдинову и главному режиссёру, заслуженной артистке России Ольге Шарафутдиновой. На мероприятии присутствовали представители профильных министерств республики, деятели искусства, краеведы, артисты и журналисты.

В рамках празднования также состоялась научно-практическая конференция «Мария Елгаштина: личность, опередившая время». Старший научный сотрудник Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Павел Егоров рассказал о биографии художницы и истории домов, где она жила.

Искусствовед Валентина Сорокина, лично знавшая Елгаштину, представила её работы из фондов Башкирского художественного музея имени М. В. Нестерова, отметив их одухотворённость, чистоту и поэтичность. Заведующая музеем театра Светлана Захарова показала сохранившиеся куклы, созданные Марией Николаевной около ста лет назад. Выступил и народный артист России Айрат Ахметшин.

Директор театра Альберт Имамутдинов поблагодарил участников за сохранение памяти «кукольной бабушки», напомнил о внутренней премии имени Елгаштиной и сообщил о планах по дальнейшему увековечению её наследия.

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