В Уфе создали макет здания Союза писателей - Дома Поликарповых

В Союзе писателей Республики Башкортостан появился 3D-макет здания, в котором он расположен. Это объект культурного наследия — Дом Поликарповых.

«Экспонат будет интересен не только членам нашего Союза, но и всем посетителям, сохраняя привлекательность и актуальность долгие годы», — отметили в союзе писателей.

Макет создан в рамках проекта «Дома России. История страны. Дома служения». Проект создаёт 3D-модели 10 исторических административных зданий Башкортостана и организует их экспозиции в административных зданиях, а также детских медицинских организациях республики.

Реализует проект АНО «Центр развития цифровых технологий в здравоохранении» при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан. Его главные цели — сохранение памяти о объектах культурного наследия, популяризация государственной службы и ранняя профориентация молодёжи.

С 1908 года участок принадлежал купцу Ивану Васильевичу Поликарпову. Каменный двухэтажный особняк, построенный на нем, служил и жилым домом, и деловой площадкой. В советские годы дом отдали профессорам и преподавателям Института народного образования, а затем пединститута. В 1990-е годы после реставрации здание передали Союзу писателей Республики Башкортостан.

В 2024–2025 годах по распоряжению Главы Республики Башкортостан Р. Ф. Хабирова проведен капитальный ремонт Дома писателей — здания Союза писателей Башкортостана. Открытие обновлённого Дома писателей состоялось в рамках III Международной книжной ярмарки «Китап-Байрам» 30 мая 2025 года. Сегодня в здании Союза писателей регулярно проходят творческие мероприятия — выставки, встречи с писателями, конкурсы.

На прилегающей территории здания был создан сквер писателей «Уфимские липы», где размещена сцена и создано общественное пространство для проведения литературных мероприятий.