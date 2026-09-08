В Башкирии объявили детский литературный конкурс

Конкурс направлен на развитие творческого потенциала учащихся, популяризацию литературного наследия башкирской писательницы, выявление талантливых молодых авторов и приобщение школьников к художественному слову.

Прием конкурсных работ будет вестись с 7 сентября по 23 ноября 2026 года. Подведение итогов и церемония награждения состоится 14 декабря ко Дню башкирского языка.

Организаторы конкурса - Союз писателей РБ совместно с Курултаем башкир города Стерлитамака. Работы направляются на электронный адрес: ulya2017@yandex.ru с обязательной пометкой в теме письма «На конкурс им. Н. Игизьяновой. Ф.И.О. участника».

Ранее мы сообщали, что юные таланты представили Башкирию на Детском культурном форуме в Москве.