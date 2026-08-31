Юные таланты представили Башкирию на Детском культурном форуме в Москве

Как рассказали в пресс-службе минкультуры, в состав республиканской делегации вошли 12 обучающихся из различных учреждений культуры: воспитанники Детского эколого-биологического центра Сибая, Школы креативных индустрий Сибайского колледжа искусств им. К.А. Валеева, Детской художественной школы № 1 Стерлитамака, телеканала «Тамыр», образцового циркового коллектива «Сулпан» Уфимской детской филармонии, детской театральной студии Театра кукол, Башкирского хореографического колледжа им. Р. Нуреева и Среднего специального музыкального колледжа.

За два дня делегация приняла участие в образовательных мероприятиях по всем номинациям форума. Каждый делегат работал по своему направлению: театр, цирк, музыка, хореография, кино, литература, журналистика, музеи и изобразительное искусство. Программа была насыщенной разнообразными форматами: лекциями и творческими уроками, мастер-классами, диалогами и дискуссиями, встречами с деятелями культуры, а также экскурсиями и концертами.

Айтуган Ишемгужин и Индира Туальбаева проявили свои способности в конкурсе детских инициатив и приняли участие в книжном клубе «От идеи до полки: путь книги без границ» совместно с Дарьей Семибратченко и Альбиной Хайбуллиной. Кроме того, Дарья и Альбина успешно выступили в проекте «Арт-объект». Рената Мурзагильдина и Айгуль Фахруллина посетили лекции «Как не проиграть, даже если не победил». Айгуль также приняла участие в программе «Музыка нового поколения» от Академии Николая Агутина. Арина Орловская и Зарина Саркисян стали участниками диалога «Семья, дружба и поддержка. Объединяющая сила циркового искусства». Евгения Булкина и Алиса Лопанова овладели новыми техниками танца на мастер-классе «Ритм и драйв» от Юлии Косьминой. Все участники высоко оценили возможность живого общения со спикерами и плодотворную работу в группах.