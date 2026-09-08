Поэтесса из Уфы стала финалистом Международного литературного фестиваля

В номинации литературных журналов «Кенеш», «Инвожо» и «Луч» «Все воспринять и снова воплотить…» (перевод современного автора с удмуртского языка на русский) она заняла второе место и была приглашена в Удмуртию на награждение и участие в творческих встречах. В переводную подборку «Удмуртская мозаика» вошли произведения 14 республиканских авторов разных возрастов и направлений, в том числе классиков удмуртской литературы Кузебая Герда и Николая Байтерякова.

— Я участвовала в Волошинском фестивале впервые, — рассказала «Башинформу» сама поэтесса. — Интересно, что это мой первый опыт перевода с одного из финно-угорских языков. Представляя нашу республику, свое ответное слово я начала с приветствия по-башкирски.

Всего в финал прошли 10 переводчиков из Брянска, Самары, Тольятти, Костромы, Уфы, Костромской и Ленинградской областей. Победителем в номинации стала Евгения Коробкова из Москвы, уроженка Челябинской области.

Международный литературный фестиваль имени Максимилиана Волошина проводится с 2003 года. География проведения — Крым, Махачкала, Дагестан, Татарстан, Калининградская и Красноярская области. В этом году фестиваль посвящен Году единства народов России и проходит с 5 по 12 сентября в Ижевске, Глазове, Воткинске, Сарапуле и Игре. В пяти номинациях было прислано 2 170 работ; помимо российских литераторов, на конкурс были заявлены участники из 17 стран. Программа фестиваля включает в себя творческие встречи, мастер-классы, поэтические концерты, презентации книг, турнир поэтов, театральные этюды и спектакли.

Ранее «Башинформ» сообщал, что три мультфильма авторов из Башкирии вышли в финал международного фестиваля.