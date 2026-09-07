В районе Башкирии открылась сельская библиотека-музей удмуртской культуры

В деревне Канлы — единственной удмуртской деревне Кушнаренковского района — официально открылась сельская библиотека-музей удмуртской культуры, сообщает администрация района.
Это не просто музей, а живой центр притяжения для жителей и гостей. Здесь будут бережно храниться память об истории народа, а также проводиться встречи, мастер-классы и культурные мероприятия.
Проект перекликается с федеральным проектом «Культура для семьи» в рамках нацпроекта «Семья».
«Музей в Канлы — ещё одно свидетельство того, как в Кушнаренковском районе уважают и поддерживают многообразие культур, укрепляя общее пространство взаимопонимания и дружбы», — отметил в своих социальных сетях глава администрации района Марат Латыпов.
Ранее в Башкирии открылись сразу три новые модельные библиотеки, сообщал «Башинформ».
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