В Башкирии открылись три новые модельные библиотеки

Сегодня в Аскинском, Аургазинском и Белокатайском районах официально заработали три современные библиотеки нового поколения. Старт работе учреждений дал Глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

Всего в Башкортостане за 5 лет в рамках нацпроекта «Семья» открыты 22 библиотеки нового формата, сообщила и. о. министра культуры республики Наталья Лапшина. На модернизацию учреждений культуры из федерального бюджета были выделены более 177 млн рублей.

По одной библиотеке открылись в Белокатайском, Белорецком, Благоварском, Дуванском, Дюртюлинском, Иглинском, Илишевском, Караидельском, Кугарчинском, Салаватском, Стерлитамакском, Татышлинском, Туймазинском, Учалинском, Чекмагушевском и Чишминском районах, две библиотеки — в Кигинском, три — в Ишимбайском районе. Одна библиотека действует также в городе Салавате.

Библиотеки сочетают комфортное дизайн-пространство, новейшие технологии и обновленный книжный фонд и превращаются в современные интеллектуальные и культурно-образовательные центры для учебы, работы и творчества.

«На 2027 год поданы заявки на создание библиотек еще от 6 муниципалитетов республики, — добавила Наталья Лапшина. — Библиотеки нового формата — это не просто книгохранилище, а место, где можно интересно, познавательно провести время взрослым и детям».

«Мы надеемся, что эти библиотеки станут точкой притяжения для жителей ваших районов. Спасибо большое, в добрый путь», — отметил Радий Хабиров.