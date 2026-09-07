Артисты из Башкирии стали хедлайнерами закрытия Всемирных игр кочевников

Башкирская группа AY YOLA выступила на Всемирных играх кочевников в Кыргызстане. Артисты рассказали, что для них эта поездка получилась особенно символичной.
«Мы были рады стать частью такого масштабного события и выступить на церемонии закрытия игр, амбассадорами которых стали в этом году. Всемирные игры кочевников объединили в Кыргызстане народы со всего мира, их культуру, традиции и спорт», — сообщили артисты.
Популярная группа также анонсировала выход новой песни под названием «Аманат». В композиции прозвучат имена великих эпосов народов мира, среди которых кыргызский эпос «Манас».
Напомним, спортсмены Башкирии завоевали три медали на Всемирных играх кочевников.
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