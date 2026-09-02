Караван-Сарай в Оренбурге отмечает 180-летие

Название, заимствованное из персидского языка, означает «дом караванов», «постоялый двор» и отражает изначальную суть сооружения как гостеприимного пристанища.
– Строительство комплекса началось летом 1838 года по инициативе военного губернатора В. А. Перовского и по проекту выдающегося архитектора А. П. Брюллова. Торжественное открытие комплекса состоялось 30 августа (11 сентября по новому стилю) 1846 года и стало заметным событием, подчеркнувшим значимость проекта для региона и башкирского общества, – рассказали в пресс-службе управления по делам архивов РБ.
Сегодня Караван-Сарай остаётся не только ценным объектом культурного наследия, но и мощным символом башкирской идентичности, национальной и духовной святыней, воплощающей ключевые этапы исторического пути народа. Его имя продолжает жить в культуре: оно звучит в названии фольклорно-эстрадной группы, встречается в газетных заголовках, вдохновляет авторов музыкальных и хореографических произведений, сохраняя живую связь времён.
Ранее мы сообщали, что в Башкирии пройдет фестиваль «Купец 2.0». В этом году мероприятие посвящено 260-летию Стерлитамака. Фестиваль пройдет с 4 по 6 сентября в сквере имени Салавата Юлаева.
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