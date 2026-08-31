В Уфе открываются продажи билетов на балет «Щелкунчик»

В последний день лета в Уфе стартуют продажи на спектакли ноября, в том числе на балет «Щелкунчик» Чайковского. Об этом на пресс-конференции театра в преддверии нового 89-го сезона сообщили художественный руководитель Башкирского театра оперы и балета Аскар Абдразаков и исполняющая обязанности гендиректора театра Римма Зарипова.

По их словам, 31 августа в 18.00 модно будет купить билеты на три ноябрьских «Щелкунчика». А 30 сентября в шесть часов вечера в театральной кассе откроются продажи на декабрь. Театр обещает показать как можно больше спектаклей.

Напомним, за полтора месяца до начала 2026 года в Уфе наблюдался ажиотаж с приобретением билетов на новогодние показы балета «Щелкунчик» Чайковского. Зрители Башкирского театра оперы и балета жаловались на сложности с приобретением билетов. По запросу «Башинформа» театр комментировал ситуацию.