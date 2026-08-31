В минтуризма Башкирии назвали фестивали с большим потенциалом

В районах и городах Башкирии в этом году запланировано проведение более 1200 событийных мероприятий, которые могут заинтересовать туристов. Такие данные на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщила министр предпринимательства и туризма республики Светлана Верещагина.

По ее словам, у некоторых из мероприятий есть серьезный потенциал для дальнейшего продвижения и развития: праздник «Ивана Купала» (Иглинский район), гастрофестивали «Агидель Жарит» (г. Агидель), «Балиш-фест» (Буздякский район), «Кукушкин чай» (Нуримановский район), фестивали «Канатлы Ат» (Дюртюлинский район, «Крылатый конь»), «Воскресенский хоровод» (Мелеузовский район), «Казачий спас» (Кумертау), «Узоры моего народа в полотенцах» (Куюргазинский район), «Бишбалык» (Бижбулякский район) и другие.

Ранее «Башинформ» проанализировал, что привлекает гостей в Башкирию и какие методы помогают продвигать республику как туристический бренд.