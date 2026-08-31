В Башкирии Ночь кино посетили более 8 тысяч зрителей

Как сообщает пресс-служба киностудии «Башкортостан» имени Амира Абдразакова, в этом году показы в республике прошли сразу на 68 площадках — в кинотеатрах и кинозалах, домах культуры, библиотеках, музеях, парках и других общественных пространствах. Участниками акции стали более 8 тысяч зрителей из городов и районов. Особенно много зрителей собрали площадки в Мелеузе, Салавате, Кумертау, Месягутово и Уфе.
На больших экранах бесплатно показали четыре российских фильма: семейные картины «Чебурашка 2» и «Буратино», историческую военную драму «Ангелы Ладоги» и военную драму «Малыш». На некоторых площадках кинопоказы дополнила специальная программа. Например, в Мелеузе для гостей провели акцию «Счастливые места» с подарками, а в Уфимском городском планетарии — экскурсию.
Всероссийская акция в этом году объединила более 5 тысяч площадок в России и свыше 60 стран мира.
Ранее мы сообщали, что в Башкирии с 2027 года возобновят грантовую поддержку кинематографа.
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