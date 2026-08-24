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15:03 (UTC+5), 24 Августа 2026

В Стерлитамаке пройдет фестиваль «Мин башҡортса һөйләшәм»

Фестиваль башкирского языка «Мин башҡортса һөйләшәм» объединит современную музыку, башкирский язык и живое общение. Мероприятие состоится 5 сентября в сквере имени Салавата Юлаева в рамках фестиваля «Купец», посвященного 260-летию города.

Фото: афиша | представлено организаторами фестиваля
Лейла Аралбаева
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Главной частью праздничной программы станет концерт open-air. На сцене выступят группа «Бүреләр», BABY Ti и Тимур Ямалов. Проведут концерт Динара Галлямова и Салават Заманов.

«Для нас особенно важно, что фестиваль „Мин башҡортса һөйләшәм“ впервые пройдет в Стерлитамаке в год юбилея города. В последние годы у нас появляется все больше этнокультурных мероприятий, и мы видим, что они востребованы у жителей, особенно у молодежи. Уверен, что современный формат фестиваля позволит привлечь внимание к башкирскому языку и культуре, станет яркой частью юбилейной программы», — отметил заместитель главы администрации Стерлитамака по соцвопросам Михаил Григорьев.

Фестиваль направлен на популяризацию башкирского языка через современные культурные форматы и музыку. Организаторы хотят показать, что башкирский язык — это не только часть исторического и культурного наследия, но и естественный язык современной городской жизни.

«Мы хотим показать, что башкирский язык может звучать современно, свободно и естественно в городской среде. Музыка — один из самых понятных способов привлечь к языку новое поколение. Для нас важно не просто говорить о сохранении языка, а создавать пространства, где люди действительно могут услышать его, почувствовать и использовать в повседневной жизни», — рассказала директор АНО по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова.

Начало в 18.00. Вход свободный. 6+

Ранее мы сообщали, что фестиваль башкирского языка прошёл в Уфе.

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