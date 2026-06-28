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11:16 (UTC+5), 28 Июня 2026

В Уфе прошёл фестиваль башкирского языка

Мероприятие в формате open-air провели с целью популяризации башкирского языка через современную музыку, творчество и живое общение.

Фото: Назгуль Касимова | АНО по сохранению и развитию башкирского языка
Лейла Аралбаева

В уфимском общественном пространстве Арт-КВАДРАТ состоялся фестиваль башкирского языка «Мин башҡортса һөйләшәм». 

- Фестиваль 2026 года стал новым этапом в истории проекта, - рассказали «Башинформу» организаторы. Если в 2019 году это был молодежный эксперимент, а в 2024 - масштабная площадка современной башкирской музыки, то в этом году мы сделали акцент на глубине содержания, живом звучании и особой атмосфере. Главной особенностью фестиваля стала масштабная музыкальная программа, объединившая разные жанры — от этно и авторской песни до инди-попа, электронной и экспериментальной музыки.

Музыкальную программу открыл DJ Ринат Закиров. На сцене выступили BURELAR, Тимур Ямалов, этно-электронный проект YOMAQ, Артур Кабиров, Радик Мусин, Лиана Хабибуллина, Лилия Сагитова, Нәркәс Хамитова и HANQYZY. Специальными гостями фестиваля стали Toolkyn (Москва) и Oohmy (Санкт-Петербург). Практически все выступления сопровождались живым музыкальным составом с участием скрипки, духовых инструментов, курая, бас-гитары и ударных, что придало концерту особую глубину и насыщенное звучание.

Особенным моментом вечера стало выступление Лианы Хабибуллиной, которая вышла на сцену вместе со своей семьей. Ее отец — заслуженный артист России и Республики Башкортостан Руслан Хабибуллин исполнил башкирскую протяжную песню и принял участие в совместных номерах с музыкантами. Значительный вклад в музыкальную программу внесли известные музыканты Ильшат Муслимов, Олег Касимов, Азат Бикчурин, Артур Гимаев и другие представители академической башкирской сцены.

Помимо концертной программы, для гостей работали мастер-классы, семейные активности, творческие и интерактивные площадки. Большой интерес вызвали зоны партнеров фестиваля, где проходили розыгрыши призов, вручались сертификаты и памятные подарки.

«Все цели фестиваля достигнуты. Нам удалось успешно интегрировать башкирский язык в городскую среду, сделать его естественной частью современной культуры, музыки и общения», — прокомментировала директор АНО по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова.

Фестиваль «Мин башҡортса һөйләшәм» проводится с 2019 года и за это время стал одной из самых заметных инициатив по популяризации башкирского языка среди молодежи и жителей городов. В 2026 году фестиваль посетили более 5 000 человек. Проект в очередной раз подтвердил, что башкирский язык органично звучит в современной городской культуре, объединяя людей через музыку, творчество и общие ценности. Проект реализуется за счет средств Грантов Главы Республики Башкортостан.

Назгуль Касимова АНО по сохранению и развитию башкирского языка
Назгуль Касимова АНО по сохранению и развитию башкирского языка
Назгуль Касимова АНО по сохранению и развитию башкирского языка
Назгуль Касимова АНО по сохранению и развитию башкирского языка
Назгуль Касимова АНО по сохранению и развитию башкирского языка
Назгуль Касимова АНО по сохранению и развитию башкирского языка
Назгуль Касимова АНО по сохранению и развитию башкирского языка
Назгуль Касимова АНО по сохранению и развитию башкирского языка
Назгуль Касимова АНО по сохранению и развитию башкирского языка
Назгуль Касимова АНО по сохранению и развитию башкирского языка
Назгуль Касимова АНО по сохранению и развитию башкирского языка
Назгуль Касимова АНО по сохранению и развитию башкирского языка
Назгуль Касимова АНО по сохранению и развитию башкирского языка
Назгуль Касимова АНО по сохранению и развитию башкирского языка
Назгуль Касимова АНО по сохранению и развитию башкирского языка
Назгуль Касимова АНО по сохранению и развитию башкирского языка
Фото: Назгуль Касимова | АНО по сохранению и развитию башкирского языка
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