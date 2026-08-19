В «Пушкинскую карту» Башкирии вступят еще восемь организаций культуры

— «Пушкинская карта» — это наш общий мост между молодым поколением и огромным культурным наследием страны. Это возможность говорить с молодежью на языке эмоций, знаний и красоты, делая театр, музыку и историю по-настоящему доступными. Поэтому я всегда держу эту тему в фокусе особого внимания, — отметил и.о. министра культуры Башкирии Фанур Шайхисламов.

Руководитель ведомства напомнил критерии: работа в сфере культуры не менее года, наличие нужных ОКВЭД, регистрация на платформе PRO.Культура.РФ и репертуар, формирующий гармоничную, патриотичную личность на основе классики и народного творчества.

За шесть лет реализации «Пушкинской карты» в экономику культуры Башкортостана привлечено 2,2 млрд рублей. На сегодня карту оформили уже 264 тысячи молодых людей, в программе участвуют 388 учреждений. Республика занимает 14-е место в стране по комплексной оценке программы. Лидеры по привлечению средств в 2026 году — Уфа, Стерлитамак, Салават, Туймазинский, Мелеузовский и Белебеевский районы.

Фанур Шайхисламов также сообщил статистику: 39% молодёжи (около 163 тысяч человек) ещё не воспользовались картой.

— Перед нами стоит задача не только увеличить охват, но и наполнить афишу по-настоящему интересным и качественным контентом. С сентября возобновляем выездные проверки, чтобы контролировать качество мероприятий, — отметил и. о. министра.

На заседании приняли в работу проект нового положения о Межведомственном экспертном совете. Документ чётко регламентирует деятельность, закрепляет функции и порядок работы. Состав Совета будет утвержден распоряжением правительства РБ.

Ранее мы сообщали, что лимит Пушкинской карты могут увеличить до 7 тысяч.