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17:12 (UTC+5), 07 Июля 2026

Лимит Пушкинской карты могут увеличить до 7 тысяч

Также подростки и молодежь смогут посещать по Пушкинской карте государственные цирки.

Фото: Валерий Шахов | ИА Башинформ
Лейла Аралбаева
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Минкульт России предложил увеличить лимит карты программы «Пушкинская карта» до 7 тысяч рублей в год. Напомним, в настоящее время он ежегодно составляет 5 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов, в настоящее время он проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Еще одним новшеством станет выделение лимита для покупки билетов в цирки в размере 2 тысяч рублей.  Ранее президент страны Владимир Путин поручил правительству обеспечить участие государственных цирков в программе «Пушкинская карта».

В случае, если изменения будут приняты, они вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Программа «Пушкинская карта» стартовала в 2021 году. Она повышает доступность культурных мероприятий для молодежи и привлекает их к событиям культуры и искусства, проходящим в театрах, музеях, концертных залах и кинотеатрах.

Ранее мы сообщали, что Башкирия вышла на 4-е место в России по объему средств по Пушкинской карте.

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