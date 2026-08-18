В Башкирии здание Сибайского театра ремонтируют в рамках нацпроекта «Семья»

Как сообщили в пресс-службе минкультуры, работы идут по графику, завершение основного этапа запланировано до конца 2026 года. Важно, что при создании современного и комфортного пространства для зрителей и артистов будет сохранён исторический облик здания.
Сибайский театр драмы им. А. Мубарякова в этом году отмечает 95-летие со дня создания. В 2025 году здесь уже обновили фасад и кровлю здания. Работы на объекте ведутся в рамках национального проекта «Семья».
Как отметил и. о. министра культуры Башкирии Фанур Шайхисламов, создание современных оснащённых площадок — важнейшая часть работы по развитию культуры в республике. Он взял ход работ на личный контроль и выразил уверенность, что совсем скоро сибайцы и гости города смогут оценить обновлённые пространства.
Ранее мы писали, что музей семьи Аксаковых в Башкирии получил техническое переоснащение.
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