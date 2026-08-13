Музей семьи Аксаковых в Башкирии получил техническое переоснащение

Этот музей, который является филиалом Национального музея Республики Башкортостан, модернизировали в 2026 году в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Как рассказали в региональном минкульте, ключевым новшеством стал интерактивный киоск, в котором собраны оцифрованные материалы, не представленные в основной экспозиции: личные документы, уникальные семейные фотографии и рисунки, позволяющие детально изучить историю рода Аксаковых.

Особый интерес вызывает виртуальная примерочная по мотивам сказки «Аленький цветочек». Посетитель может примерить один из десяти художественных образов — от купеческой дочки до Чудовища — на свою фотографию и сразу распечатать получившийся снимок.

В рамках переоснащения также укреплена материально-техническая база музея: приобретены телевизор, ноутбук, акустическая и радиосистема, гигрометры для контроля климатического режима в залах, а также фотокамера для фиксации экспонатов и проводимых мероприятий. Музейные витрины заменены на новые, что придало экспонатам бóльшую выразительность. Всё оборудование уже введено в эксплуатацию.