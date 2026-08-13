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14:48 (UTC+5), 13 Августа 2026

Музей семьи Аксаковых в Башкирии получил техническое переоснащение

В музее семьи Аксаковых в селе Надеждино Белебеевского района обновилось выставочное пространство и появилось современное оборудование, что расширяет возможности учреждения.

Фото: пресс-служба | минкультуры РБ
Лейла Аралбаева
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Этот музей, который является филиалом Национального музея Республики Башкортостан, модернизировали в 2026 году в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Как рассказали в региональном минкульте, ключевым новшеством стал интерактивный киоск, в котором собраны оцифрованные материалы, не представленные в основной экспозиции: личные документы, уникальные семейные фотографии и рисунки, позволяющие детально изучить историю рода Аксаковых.

Особый интерес вызывает виртуальная примерочная по мотивам сказки «Аленький цветочек». Посетитель может примерить один из десяти художественных образов — от купеческой дочки до Чудовища — на свою фотографию и сразу распечатать получившийся снимок.

В рамках переоснащения также укреплена материально-техническая база музея: приобретены телевизор, ноутбук, акустическая и радиосистема, гигрометры для контроля климатического режима в залах, а также фотокамера для фиксации экспонатов и проводимых мероприятий. Музейные витрины заменены на новые, что придало экспонатам бóльшую выразительность. Всё оборудование уже введено в эксплуатацию.

пресс-служба минкультуры РБ
пресс-служба минкультуры РБ
пресс-служба минкультуры РБ
Фото: пресс-служба | минкультуры РБ
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