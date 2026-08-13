В Башкирии «Урал-Батыр» станет туристическим брендом

В рамках сессии будет рассмотрен опыт создания туристического маршрута «По следам эпоса «Урал-Батыр», а также презентация проекта «Путь Урал-Батыра», разработанного Белорецким районом. Отдельное внимание будет уделено концепции формирования туристического кода республики на основе эпоса.
– Эпос «Урал-Батыр» обладает мировой ценностью и огромным потенциалом для туризма. В республике уже создаются новые маршруты, сувенирная продукция, событийные мероприятия по мотивам произведения. Сегодня наша задача – превратить это культурное достояние в полноценный, работающий бренд, который будет привлекать туристов и откроет новые возможности для локального предпринимательства. На сессии мы рассмотрим представленные проекты и предложения, оценим их потенциал и договоримся о следующих шагах по их реализации, – подчеркнула министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина.
Часть дискуссии будет посвящена креативной составляющей. Эксперты обсудят, как мотивы древнего эпоса могут быть использованы при создании современной сувенирной продукции, а также в развитии народно-художественных промыслов.
Международный взгляд на тему представит старший научный сотрудник Абхазского государственного музея Инга Шамба, которая поделится опытом продвижения этнического наследия на примере абхазских традиций.
К участию приглашены федеральные эксперты в сфере туризма и креативной экономики, представители профильных ведомств, главы муниципальных образований и предприниматели, заинтересованные в развитии территорий.
Ранее мы сообщали, что в Башкирии пройдет Большой фестиваль «Бирская старина».
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