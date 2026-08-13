В Башкирии пройдет Большой фестиваль «Бирская старина»

22-23 августа состоится Большой фестиваль «Бирская старина». Мероприятие проводится на территории исторического парка «Бирская крепость» в Бирском районе.

Фестиваль посвящен истории, культуре, традициям и ремеслам родного края и охватывает несколько тематических направлений. Гостей ждут военно-исторические реконструкции с элементами авиашоу и применением военной техники, интерактивные лагеря реконструкторов, смотр исторической кухни «Забытые рецепты», фольклорный праздник «Яблочный спас», фолк-рок концерт «Мушкет и волынка», выставка ретротехники «Дорогами Победы», ремесленная слобода и торговые ряды в стиле купеческого Бирска.

– Фестиваль «Бирская старина» вырос из небольшой инициативы реконструкторов в масштабное событие, которое объединяет тысячи людей. Благодаря креативным форматам мы можем увидеть историю родного края вживую: через быт, ремесла и традиции разных эпох. Будем стремиться, чтобы таких проектов в республике становилось больше, ведь они хранят память о прошлом и передают ее новым поколениям, – отметила министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина.

Организаторами фестиваля выступают АНО «Бирская крепость», министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан, Агентство РБ по развитию малого и среднего предпринимательства, администрация Бирского района, Клубы исторической реконструкции России. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».