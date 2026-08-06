В визит-центре «Тура-хан» открылась выставка о башкирах начала ХХ века

6 августа в визит-центре «Тура-хан» Евразийского музея кочевых цивилизаций открылась выставка «Фотолетопись Михаила Круковского. Башкиры, 1908 год», посвященная уникальному фотографическому наследию начала XX века.
Как рассказали «Башинформу» организаторы выставки, летом 1908 года писатель, этнограф и фотограф Михаил Антонович Круковский совершил экспедицию на Южный Урал. Используя громоздкую фотокамеру и стеклянные фотопластины, он запечатлел повседневную жизнь башкир: кочевья, юрты, традиционный уклад, национальную одежду и быт. Уже тогда исследователь стремился сохранить для будущих поколений мир, который быстро менялся.
Экспозиция объединяет архивные фотографии и заметки самого Михаила Круковского, позволяя посетителям увидеть не только визуальные свидетельства эпохи, но и взгляд исследователя на культуру и традиции башкир начала XX века. Проект раскрывает исторический материал через личные наблюдения автора, создавая целостный рассказ о жизни людей более века назад.
На протяжении многих десятилетий фотографии Михаила Круковского хранились в фондах Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Благодаря совместному проекту жители и гости Республики Башкортостан получили возможность увидеть эти архивные материалы без обращения в музейные фонды и поездки в другой город.
Ранее мы писали, что Глава Башкортостана Радий Хабиров поделился планами Евразийского музея кочевых цивилизаций.
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