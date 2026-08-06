В Москве на Театральной неделе показали спектакль Русского театра Башкирии

Масштабный проект объединил свыше 100 театральных коллективов из всех федеральных округов страны — от Калининграда до Владивостока, а его ключевым событием стала «Театральная неделя» в парке «Зарядье», где с 1 по 9 августа каждый день посвящён одному из регионов России.

В рамках «Театральной недели» каждый день знакомит зрителей с театральным искусством одного из округов. В дни, посвящённые Приволжскому федеральному округу, на сцене Большого амфитеатра «Зарядья» выступил Русский театр Башкортостана — один из старейших театров России, ведущий свою историю с 1861 года.

В рамках гала-концерта ПФО 5 августа на сцене Большого амфитеатра коллектив показал московской публике и гостям столицы отрывок из спектакля «Метель» по мотивам повести Пушкина. Спектакль Михаила Рабиновича бережно сохраняет поэзию и драматизм классического произведения, рассказывая историю о судьбе, любви и роковой случайности, которая меняет жизни героев. В постановке в единое целое сливаются пушкинский текст, драматическое искусство, выразительная пластика и музыка Георгия Свиридова.

«Театральная неделя» в «Зарядье» — это не только спектакли на главной сцене, но и уличные представления, мастер-классы по сценической речи и театральным профессиям, открытые репетиции, модный показ-перформанс «Театр формы» на Парящем мосту и множество других событий.

- Это масштабный проект, благодаря которому у зрителей есть возможность воочию увидеть, как много в России театров — драматических, оперных, театров кукол — и все они были представлены здесь, в парке Зарядье. Союз театральных деятелей России поставил перед собой очень амбициозную, смелую, сложную задачу — вот так ярко отпраздновать свой юбилей, и организаторам это удалось. Вдохновляет, с каким искренним интересом зрители смотрят спектакли, участвуют в мастер-классах. И нашу «Метель» они приняли с огромным энтузиазмом, — поделилась с «Башинформом» пресс-секретарь театра Елена Попова.

Организаторами фестиваля выступили Союз театральных деятелей России при поддержке министерства культуры РФ, департамента культуры города Москвы и Президентского фонда культурных инициатив. Марафон приурочен к 150-летию СТД РФ — юбилею, который отмечается в этом году по всей стране. Как отметил председатель СТД Владимир Машков, открывая «Театральную неделю»: «На протяжении девяти дней вы увидите здесь всю театральную страну».

Ранее мы сообщали, что Русдрамтеатр Башкирии показывает отрывок из Чехова на фестивале «ГиБрИд» в Каменске-Уральском.