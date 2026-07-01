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06:19 (UTC+5), 01 Июля 2026

Русдрамтеатр Башкирии покажет отрывок из Чехова на фестивале «ГиБрИд»

Масштабное событие, организованное театром драмы «Драма №3», проходит с 30 июня по 6 июля в Каменске-Уральском. Фестиваль собрал 10 театров со всей страны и будет посвящен 325-летию города.

Фото: Булат Гайнетдинов | Русский академический драматический театр
Лейла Аралбаева

Русский драмтеатр Башкортостана примет участие во II Всероссийском фестивале профессиональных театров «ГиБрИд». В конкурсной программе фестиваля уфимцы представят спектакль «Собрание сочинений».

— Участие в «ГиБрИде» — это не только классическая конкурсная программа. Главная уникальная особенность фестиваля заключается в том, что все его участники в последний день создают один общий спектакль-гибрид, — рассказали в пресс-службе театра. — Каждый театр заранее получает фрагмент выбранной пьесы, ставит его в своём стиле, а в финале все части «склеиваются» в единое целое. В этом году темой финального спектакля выбраны юмористические рассказы Антона Павловича Чехова.

В финальном показе уфимцы представят зрителям рассказ А.П. Чехова «Хористка». Это станет уникальным опытом соединения разных театральных эстетик и школ в рамках одного спектакля.

Помимо конкурсных показов, участников ждут мастер-классы по сценическому бою, хореографии, актёрскому мастерству, лекции уральских драматургов и насыщенная внеконкурсная программа.

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