Русдрамтеатр Башкирии покажет отрывок из Чехова на фестивале «ГиБрИд»

Русский драмтеатр Башкортостана примет участие во II Всероссийском фестивале профессиональных театров «ГиБрИд». В конкурсной программе фестиваля уфимцы представят спектакль «Собрание сочинений».
— Участие в «ГиБрИде» — это не только классическая конкурсная программа. Главная уникальная особенность фестиваля заключается в том, что все его участники в последний день создают один общий спектакль-гибрид, — рассказали в пресс-службе театра. — Каждый театр заранее получает фрагмент выбранной пьесы, ставит его в своём стиле, а в финале все части «склеиваются» в единое целое. В этом году темой финального спектакля выбраны юмористические рассказы Антона Павловича Чехова.
В финальном показе уфимцы представят зрителям рассказ А.П. Чехова «Хористка». Это станет уникальным опытом соединения разных театральных эстетик и школ в рамках одного спектакля.
Помимо конкурсных показов, участников ждут мастер-классы по сценическому бою, хореографии, актёрскому мастерству, лекции уральских драматургов и насыщенная внеконкурсная программа.
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