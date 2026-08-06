В Башкирии бесплатно научат писать сценарии для кино

Участников отбирают по конкурсу, сообщает пресс-служба правительства республики.

Слушателям киношколы прочитают 10 лекций по основам драматургии, разработке персонажа, диалогам, жанрам и другим темам. Участники должны будут выполнить практические занятия с обязательными домашними заданиями. Также они смогут пройти четыре дополнительных мастер-класса: «AI-инструменты в киноиндустрии», «Современные требования онлайн-платформ», «Основные точки входа в киноиндустрию», «Питчинг и презентация проектов» от приглашенных специалистов. В конце молодых кинематографистов ожидает финальный офлайн-питчинг в Уфе с презентацией не менее 20 проектов перед экспертным жюри ведущих продюсеров и редакторов страны.

Как уточнили организаторы, в новом сезоне сценарной лаборатории «Акбузат» будет 2 основных потока: «короткий метр» для тех, кто только начинает писать для кино и «полный метр / сериалы» для авторов, готовых работать с большой формой.

Как отметил первый заместитель премьер-министра правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов, в Башкирии появляется все больше интересных, уникальных проектов в таких сферах как, кино, IT, дизайн, народные художественные промыслы.

– Башкортостан продолжает развитие креативных индустрий, которые уже вошли в число самых быстрорастущих отраслей России. Напомню, в целом по стране стоит задача увеличить их долю в экономике с нынешних 4,3% до 6% к 2030 году. У нас уже принят профильный закон, учреждена премия и даже День креативных индустрий – 8 августа, - напомнил Рустам Муратов.

Киношкола продолжает успешную модель сценарной лаборатории «Акбузат» – победителя конкурса грантов Главы РБ 2024 года. В 2026 году проект снова выиграл грант Главы Башкортостана в сфере молодёжной политики, содействия образованию, поддержки талантливой и одарённой молодёжи. Лаборатория дает уникальный шанс начинающим авторам войти в профессию.

Организаторы рассказали об успехах молодых кинематографистов: проект «Рыба-солнце» Дилары Галеевой презентован на питчинге Фонда кино, его производство начнется в этом году; заявка Светланы Райской заняла 2 место на 18-м Московском питчинге дебютантов в рамках Московского Международного кинофестиваля; четыре автора написали сценарии для телеканала и получили свои первые гонорары и титры.

– Первая лаборатория закончилась питчингом, после которого часть работ наших ребят была сразу же запрошена продюсерами кинокомпаний. Многие выпускники «Акбузата» после мастерской начали свой путь в индустрии, работая на вертикальных сериалах и разрабатывая собственные кейсы. И все эти примеры являются общей историей успеха нашего башкирского кино, – рассказала организатор сценарной лаборатории «Акбузат» Лилия Янтилина.

Организаторы надеются, что проект позволит создать в Республике Башкортостан системную образовательную и презентационную платформу для развития молодых сценаристов 18-35 лет. Это будущая устойчивая экосистема для кинематографистов, которая будет способствовать популяризации культуры и истории республики через создание местных историй, повышению качества кинопроизводства в регионе и формированию позитивного имиджа Башкортостана как современного центра креативных индустрий, способного готовить кадры для всей страны.

Ранее мы сообщали, что в Уфе отметили 30-летие создания первого башкирского игрового фильма.