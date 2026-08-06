Хор мальчиков из Уфы стал лауреатом Международного конкурса имени Фалика

Коллектив, созданный в 2023 году, достойно представил Башкортостан на международной сцене. Помимо главной награды, ансамбль «Радас» в составе хора также удостоен звания лауреата I степени в номинации «Вокальный ансамбль». Хор также получил специальный диплом «За лучшее исполнение произведения петербургского композитора». Концертмейстер Камила Зеленина удостоена звания «Лучший концертмейстер».

Конкурс ежегодно проводится в рамках Международного фестиваля хорового искусства «Поющий мир». Форум собрал в Санкт-Петербурге лучшие профессиональные и любительские хоровые коллективы из разных регионов России и зарубежья. Конкурс имени Юрия Фалика — центральное событие фестиваля. Юрий Фалик (1936–2009) — выдающийся советский и российский композитор, дирижер, виолончелист и педагог, народный артист России, профессор Санкт-Петербургской консерватории. Особое место в его творчестве занимает хоровая музыка: им созданы «Литургические песнопения», Концерты для хора a cappella на стихи И. Северянина, М. Цветаевой, Б. Пастернака, А. Пушкина, А. Ахматовой и Н. Гумилева, «Книга канцон» и многие другие сочинения. В этом году фестиваль был посвящен 90-летию со дня рождения маэстро.

Ранее «Башинформ» писал, что Хоровая капелла Башкирии выступает на Всероссийском фестивале «Русское поле».