Хоровая капелла Башкирии выступит на Всероссийском фестивале «Русское поле»

Масштабный музыкальный форум состоится 25 июля и соберет на одной сцене девять прославленных хоровых коллективов из разных уголков России. Более 300 голосов представят слушателям всю мощь и красоту отечественной вокальной школы, сообщили «Башинформу» в пресс-службе филармонии.

Фестиваль в этом году посвящен Году единства народов России, что придает событию особую смысловую глубину. Символичным прологом концертной программы станет знаменитая песня Давида Тухманова на слова Михаила Ножкина «Я люблю тебя, Россия». Произведение прозвучит в исполнении трёх коллективов Челябинской области и Башкирской государственной капеллы на русском, башкирском и татарском языках. Авторами перевода выступили художественный руководитель капеллы Алсу Хасбиуллина и Ильдар Багаутдинов.

«Русское поле» объединяет регионы, традиции и людей, для которых русская культура остается главной опорой и источником вдохновения. Государственная академическая хоровая капелла Республики Башкортостан принимает участие в этом грандиозном мероприятии третий год подряд. В прошлом году ведущий программы Вальдис Пельш охарактеризовал выступление коллектива как «башкирский вокальный мёд», что стало высокой оценкой мастерства и самобытности башкирских артистов.

Ранее мы сообщали, что этно-проект HAZINA представил Башкирию на фестивале в Казахстане.