Пятница, 31 Июля 2026
Уфа
+23 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Культура
16:37 (UTC+5), 30 Июля 2026

В Башкирии на модернизацию объектов культуры привлечено почти 3 млрд рублей

Об этом в своем посте в социальных сетях рассказал Глава республики Радий Хабиров.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина
Прослушать статью:

Как отметил Радий Хабиров, развитие сельской инфраструктуры культуры остается приоритетом республики. По его словам, Дома культуры в сельских районах Башкирии остаются главными точками притяжения для жителей. Здесь кипит жизнь, звучат детские голоса, проходят концерты и праздники. А еще в этих зданиях собираются волонтеры, которые плетут маскировочные сети, льют окопные свечи, сюда привозят гуманитарную помощь для отправки на передовую.

Руководитель республики добавил, что за последние пять лет на модернизацию учреждений культуры и культурные проекты в республике привлечено почти 3 млрд рублей. Благодаря участию в национальных проектах «Культура» и «Семья», а также в различных государственных программах построено и капитально отремонтировано порядка 170 объектов культуры, еще 126 учреждений получили современное оборудование и музыкальные инструменты.

Партийный проект «Культура малой родины» помог укрепить материально-техническую базу 492 сельских Домов культуры и 9 театров. Для них закупили сценическую одежду, костюмы, музыкальные инструменты, оборудование, зрительские кресла, а репертуар театров пополнили 52 новых спектакля.

«Такая поддержка расширяет границы. Творческие коллективы республики все чаще участвуют во всероссийских фестивалях и конкурсах, наши театры сами проводят масштабные мероприятия, в том числе международные. И это здорово», — подчеркнул Радий Хабиров.

Ранее мы писали, что в Башкирии внесли изменения в программу «Земский работник культуры». Также «Башинформ» сообщал, что Башкирия лидирует по числу участников программы «Земский работник культуры».

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru