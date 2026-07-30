В Башкирии на модернизацию объектов культуры привлечено почти 3 млрд рублей

Как отметил Радий Хабиров, развитие сельской инфраструктуры культуры остается приоритетом республики. По его словам, Дома культуры в сельских районах Башкирии остаются главными точками притяжения для жителей. Здесь кипит жизнь, звучат детские голоса, проходят концерты и праздники. А еще в этих зданиях собираются волонтеры, которые плетут маскировочные сети, льют окопные свечи, сюда привозят гуманитарную помощь для отправки на передовую.

Руководитель республики добавил, что за последние пять лет на модернизацию учреждений культуры и культурные проекты в республике привлечено почти 3 млрд рублей. Благодаря участию в национальных проектах «Культура» и «Семья», а также в различных государственных программах построено и капитально отремонтировано порядка 170 объектов культуры, еще 126 учреждений получили современное оборудование и музыкальные инструменты.

Партийный проект «Культура малой родины» помог укрепить материально-техническую базу 492 сельских Домов культуры и 9 театров. Для них закупили сценическую одежду, костюмы, музыкальные инструменты, оборудование, зрительские кресла, а репертуар театров пополнили 52 новых спектакля.

«Такая поддержка расширяет границы. Творческие коллективы республики все чаще участвуют во всероссийских фестивалях и конкурсах, наши театры сами проводят масштабные мероприятия, в том числе международные. И это здорово», — подчеркнул Радий Хабиров.

Ранее мы писали, что в Башкирии внесли изменения в программу «Земский работник культуры». Также «Башинформ» сообщал, что Башкирия лидирует по числу участников программы «Земский работник культуры».