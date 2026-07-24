К 95-летию народного писателя Башкирии Нугумана Мусина открылась выставка

В Национальном архиве Башкортостана открылась стационарная выставка к 95‑летию со дня рождения народного писателя Нугумана Мусина (1931–2021).
Как рассказали «Башинформу» в пресс-службе архива, экспозиция посвящена личности и творческому наследию классика национальной литературы. Посетители смогут проследить жизненный и профессиональный путь Нугумана Мусина — от учителя в родной деревне Кулгунино Ишимбайского района, до видного общественного деятеля и признанного мастера слова. Он работал журналистом в республиканских изданиях, редактором Башкирского книжного издательства (1975–1985), был председателем правления Общества книголюбов РБ (1986–1991).
Творчество Нугумана Мусина глубоко связано с жизнью башкирского села, нравственными исканиями современников и темой взаимоотношений человека с природой. За роман‑дилогию «Вечный лес» в 1991 году писатель был удостоен Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева. Среди других знаковых произведений автора — романы и повести «Люди дальних дорог», «Когда занималась заря», «И лежит батыр навечно», «Белый олень на Синь‑горе». В своих работах прозаик последовательно отстаивал идею бережного отношения к окружающему миру.
Впервые широкой публике представили уникальные материалы из фонда личного происхождения Н. С. Мусина (Ф. Р‑5242). На выставке можно ознакомится с материалами:
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