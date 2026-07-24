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15:00 (UTC+5), 24 Июля 2026

К 95-летию народного писателя Башкирии Нугумана Мусина открылась выставка

Нугуман Мусин — народный писатель Башкортостана, заслуженный работник культуры, кавалер орденов Салавата Юлаева и «За заслуги перед Республикой Башкортостан». Он состоял в Союзе писателей России и Башкортостана, внёс значительный вклад в развитие литературного процесса и просветительской деятельности в республике.

Фото: Кинья Кускильдин | Управление по делам архивов Башкирии
Лейла Аралбаева
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В Национальном архиве Башкортостана открылась стационарная выставка к 95‑летию со дня рождения народного писателя Нугумана Мусина (1931–2021).

Как рассказали «Башинформу» в пресс-службе архива, экспозиция посвящена личности и творческому наследию классика национальной литературы. Посетители смогут проследить жизненный и профессиональный путь Нугумана Мусина — от учителя в родной деревне Кулгунино Ишимбайского района, до видного общественного деятеля и признанного мастера слова. Он работал журналистом в республиканских изданиях, редактором Башкирского книжного издательства (1975–1985), был председателем правления Общества книголюбов РБ (1986–1991).

Творчество Нугумана Мусина глубоко связано с жизнью башкирского села, нравственными исканиями современников и темой взаимоотношений человека с природой. За роман‑дилогию «Вечный лес» в 1991 году писатель был удостоен Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева. Среди других знаковых произведений автора — романы и повести «Люди дальних дорог», «Когда занималась заря», «И лежит батыр навечно», «Белый олень на Синь‑горе». В своих работах прозаик последовательно отстаивал идею бережного отношения к окружающему миру.

Впервые широкой публике представили уникальные материалы из фонда личного происхождения Н. С. Мусина (Ф. Р‑5242).  На выставке можно ознакомится с материалами:

  • рукописная автобиография;
  • личные документы (зачётная книжка, студенческий билет);
  • заявка на роман «Люди» для Башкирского книжного издательства (1967 г.);
  • рукописи романов «Голос раненого человека» и «И лежит батыр навечно» на башкирском языке;
  • переписка с редакциями журналов «Дружба народов» и «Агидель», издательством «Современник», а также письма читателей к автору;
  • Устав Союза писателей СССР, пресс‑карта журнала «Агидель» и удостоверение члена Союза писателей Башкирии.

Ранее мы сообщали, что в Уфе Дом писателей объединил литературное сообщество Башкирии.

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