К 95-летию народного писателя Башкирии Нугумана Мусина открылась выставка

В Национальном архиве Башкортостана открылась стационарная выставка к 95‑летию со дня рождения народного писателя Нугумана Мусина (1931–2021).

Как рассказали «Башинформу» в пресс-службе архива, экспозиция посвящена личности и творческому наследию классика национальной литературы. Посетители смогут проследить жизненный и профессиональный путь Нугумана Мусина — от учителя в родной деревне Кулгунино Ишимбайского района, до видного общественного деятеля и признанного мастера слова. Он работал журналистом в республиканских изданиях, редактором Башкирского книжного издательства (1975–1985), был председателем правления Общества книголюбов РБ (1986–1991).

Творчество Нугумана Мусина глубоко связано с жизнью башкирского села, нравственными исканиями современников и темой взаимоотношений человека с природой. За роман‑дилогию «Вечный лес» в 1991 году писатель был удостоен Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева. Среди других знаковых произведений автора — романы и повести «Люди дальних дорог», «Когда занималась заря», «И лежит батыр навечно», «Белый олень на Синь‑горе». В своих работах прозаик последовательно отстаивал идею бережного отношения к окружающему миру.

Впервые широкой публике представили уникальные материалы из фонда личного происхождения Н. С. Мусина (Ф. Р‑5242). На выставке можно ознакомится с материалами:

рукописная автобиография;

личные документы (зачётная книжка, студенческий билет);

заявка на роман «Люди» для Башкирского книжного издательства (1967 г.);

рукописи романов «Голос раненого человека» и «И лежит батыр навечно» на башкирском языке;

переписка с редакциями журналов «Дружба народов» и «Агидель», издательством «Современник», а также письма читателей к автору;

Устав Союза писателей СССР, пресс‑карта журнала «Агидель» и удостоверение члена Союза писателей Башкирии.

Ранее мы сообщали, что в Уфе Дом писателей объединил литературное сообщество Башкирии.