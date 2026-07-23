В Башкирии объявили второй конкурс по проекту «Земский работник культуры»

Министерство культуры Башкортостана объявило о начале второго конкурсного отбора в 2026 году на вакантные должности работников культуры в организации культуры Республики Башкортостан по федеральной программе «Земский работник культуры».

Принять участие в программе могут те, кто работает в учреждениях культуры сельских населенных пунктов, либо городах с числом жителей до 50 тысяч человек в Башкирии, и готов переехать. Победителям предоставляется единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн рублей.

Для подачи заявки на конкурсный отбор необходимо иметь высшее или среднее профессиональное образование в сфере культуры и искусства и отвечать квалификационным требованиям по должностям работников культуры.

Ранее мы писали, что в Башкирии внесли изменения в программу «Земский работник культуры». Также «Башинформ» сообщал, что Башкирия лидирует по числу участников программы «Земский работник культуры».