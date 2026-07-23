Четверг, 23 Июля 2026
|
Уфа
+30 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
10:50 (UTC+5), 23 Июля 2026

В Башкирии объявили второй конкурс по проекту «Земский работник культуры»

Период проведения конкурсного отбора - с 27 июля по 7 августа 2026 года.

Фото: Валерий Шахов | ИА Башинформ
Лейла Аралбаева

Министерство культуры Башкортостана объявило о начале второго конкурсного отбора в 2026 году на вакантные должности работников культуры в организации культуры Республики Башкортостан по федеральной программе «Земский работник культуры».

Принять участие в программе могут те, кто работает в учреждениях культуры сельских населенных пунктов, либо городах с числом жителей до 50 тысяч человек в Башкирии, и готов переехать. Победителям предоставляется единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн рублей.

Для подачи заявки на конкурсный отбор необходимо иметь высшее или среднее профессиональное образование в сфере культуры и искусства и отвечать квалификационным требованиям по должностям работников культуры.

Ранее мы писали, что в Башкирии внесли изменения в программу «Земский работник культуры». Также «Башинформ» сообщал, что Башкирия лидирует по числу участников программы «Земский работник культуры».

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru