Проект госохраны здания гостиницы «Башкирия» вынесли на обсуждение

В Башкирии на общественное обсуждение вынесли проект приказа «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения „Здание гостиницы „Башкирия“, в которой жили деятели литературы и искусства». Гостиница постройки 1942–1943 гг. находится в Уфе на ул. Ленина, д. 25/29.

Объект внесен в единый госреестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Проект выложен на официальном портале Республики Башкортостан.

Как рассказали в Башкультнаследии, в декабре 1935 года был утвержден проект архитектора Владимира Максимова по возведению в Уфе новой гостиницы. Архитектор придерживался направления неоклассицизма, отказавшись от декоративно-пластических элементов, пройдя по пути упрощения и схематизации. Единственным украшением стали массивные балконы. Сначала отель назвали «Европейский», но сразу после завершения строительства он был переименован на «Башкирию».

Гостиница приняла первых гостей накануне Великой Отечественной войны. Вскоре сюда был эвакуирован Исполком Коминтерна, и деятели мирового коммунистического движения работали в Уфе с октября 1941 по май 1943 года.

Коренная реконструкция здания гостиницы началась в 1997 году. Авторы проекта сохранили здание в прежней композиционной схеме с одинаково протяжёнными фасадами, которые обращены на улицы Ленина и Кирова, изменения были сделаны лишь в дворовой части здания. При внутренней отделке здания были использованы местные натуральные камни: мрамор и гранит, а по степени технического оснащения отель соответствует самым современным стандартам комфорта, безопасности и уровню сервиса. После реконструкции гостиница получила новое название — «Башкортостан».

Последние работы по реновации отеля проводились в 2014–2015 годах. После реконструкции гостинице вернули историческое название «Башкирия». В настоящее время здание гостиничного комплекса — среди самых узнаваемых символов башкирской столицы.

Ранее мы писали, что в Уфе утвердили границы зон охраны «Здания коммерческого училища».