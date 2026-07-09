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13:20 (UTC+5), 09 Июля 2026

В Уфе утвердили границы зон охраны «Здания коммерческого училища»

В Уфе утверждены границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание коммерческого училища». Об этом сообщили в пресс-службе Башкультнаследия.

Фото: Виктория Газизова | пресс-служба Башкультнаследия
Лейла Аралбаева
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Здание коммерческого училища — значимый памятник градостроительства и архитектуры Уфы. Оно расположено на улице Ленина, 61.

Строительство велось в 1910–1912 годах по проекту городского архитектора А. К. Гуськова. Архитектурное решение выполнено в «кирпичном стиле» с элементами неоклассицизма и модерна; объёмно‑планировочная композиция — двухэтажное П‑образное строение со скатной кровлей.

В утверждённом документе закреплён комплекс мер, направленных на обеспечение сохранности памятника. В частности, установлены:

  • границы охранной зоны вокруг объекта культурного наследия;
  • требования к использованию земельных участков в пределах установленной зоны;
  • правила осуществления градостроительной деятельности на прилегающей территории;
  • ограничения на ведение хозяйственной деятельности, которая способна нанести ущерб объекту;
  • порядок проведения любых работ на территории объекта и смежных участках.
    Зона охраны представляет собой территорию с особым правовым режимом.

Такой режим позволяет защитить памятник от неблагоприятных воздействий, сохранить его историческую подлинность и обеспечить гармоничное развитие городской среды с учётом статуса объекта культурного наследия.

Историко‑культурная ценность объекта обусловлена не только архитектурными характеристиками, но и многообразной функциональной историей. Торжественное открытие Уфимского коммерческого училища состоялось 25 августа 1912 года. В учебном заведении велась подготовка специалистов для торгово‑промышленной сферы: в образовательную программу входили общеобразовательные дисциплины, товароведение, бухгалтерский учёт и иные профильные предметы.

В последующие десятилетия здание неоднократно меняло функциональное назначение, отражая значимые этапы отечественной истории. В период Гражданской войны использовалось в качестве казармы для красноармейцев. В 1921 году в нём был открыт рабочий клуб работников железнодорожного и водного транспорта имени В. И. Ленина. С 1937 по 1941 год размещался Дворец пионеров, в 1941–1943 годах в здании находился Исполком Коммунистического Интернационала, где работали видные деятели международного коммунистического движения. В послевоенный период в здании последовательно располагались Уфимский авиационный институт, авиационный техникум, музей интернациональной дружбы, музей города Уфы. В настоящее время здание продолжает использоваться в образовательных целях.

«Утверждение зон охраны направлено на сохранение историко‑архитектурного облика объекта, обеспечение его физической сохранности и поддержание градостроительной ценности в структуре исторической застройки города Уфы», — пояснили в Башкультнаследии.

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