В составе Совета по культуре при Главе Башкирии произошли изменения

В состав Совета при Главе Республики Башкортостан по вопросам развития культуры и искусства вошли:

директор Бирского исторического музея Антон Антонов,

концертмейстер Госоркестра Башкортостана Ильшат Муслимов,

и. о. директора Сибайского колледжа искусств имени К. Валеева Диля Фаттахова,

первый заместитель министра культуры РБ Фанур Шайхисламов,

директор Централизованной библиотечной системы города Салавата Ирина Щурова.

Соответствующий документ, подписанный Главой республики, опубликован на официальном портале правовой информации.

Совет по вопросам развития культуры и искусства создан в декабре 2022 года. Совет возглавил Глава республики Радий Хабиров, его заместителем выступает первый замруководителя администрации Главы РБ по внутренней политике Урал Кильсенбаев. В состав Совета вошли около 70 известных деятелей культуры и искусства, а также руководители учреждений культуры и творческих союзов.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии обновили координационный совет по патриотическому воспитанию.