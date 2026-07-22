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16:27 (UTC+5), 22 Июля 2026

В составе Совета по культуре при Главе Башкирии произошли изменения

Фото: Олег Яровиков | ИА Башинформ
Лейла Аралбаева

В состав Совета при Главе Республики Башкортостан по вопросам развития культуры и искусства вошли:

  • директор Бирского исторического музея Антон Антонов,
  • концертмейстер Госоркестра Башкортостана Ильшат Муслимов,
  • и. о. директора Сибайского колледжа искусств имени К. Валеева Диля Фаттахова,
  • первый заместитель министра культуры РБ Фанур Шайхисламов,
  • директор Централизованной библиотечной системы города Салавата Ирина Щурова. 

Соответствующий документ, подписанный Главой республики, опубликован на официальном портале правовой информации. 

Совет по вопросам развития культуры и искусства создан в декабре 2022 года. Совет возглавил Глава республики Радий Хабиров, его заместителем выступает первый замруководителя администрации Главы РБ по внутренней политике Урал Кильсенбаев. В состав Совета вошли около 70 известных деятелей культуры и искусства, а также руководители учреждений культуры и творческих союзов. 

Ранее мы сообщали, что в Башкирии обновили координационный совет по патриотическому воспитанию.

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