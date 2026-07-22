В составе Совета по культуре при Главе Башкирии произошли изменения

В состав Совета при Главе Республики Башкортостан по вопросам развития культуры и искусства вошли:
Соответствующий документ, подписанный Главой республики, опубликован на официальном портале правовой информации.
Совет по вопросам развития культуры и искусства создан в декабре 2022 года. Совет возглавил Глава республики Радий Хабиров, его заместителем выступает первый замруководителя администрации Главы РБ по внутренней политике Урал Кильсенбаев. В состав Совета вошли около 70 известных деятелей культуры и искусства, а также руководители учреждений культуры и творческих союзов.
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