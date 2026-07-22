В Башкирии обновили координационный совет по патриотическому воспитанию

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подписал указ о внесении изменений в состав Республиканского координационного совета по патриотическому воспитанию граждан.
Как следует из документа, в состав совета введены два новых члена. Заместителем председателя совета назначен заместитель премьер-министра правительства РБ Алексей Касьянов. Также в состав вошёл первый заместитель министра культуры республики Фанур Шайхисламов.
Кроме того, в указе уточнены должности двух действующих членов совета. Наименование должности Тимофея Присяжнюка изложено в новой редакции: «начальник штаба Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения „Юнармия“ Республики Башкортостан». Фаниль Султангулов указан как «директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Уфимский кадетский корпус имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гайсиновича Гареева».
Напомним, Республиканский координационный совет по патриотическому воспитанию граждан создан для обеспечения взаимодействия органов власти, общественных организаций и ведомств в вопросах патриотического воспитания жителей республики. Указ вступил в силу со дня его подписания.
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