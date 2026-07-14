Жителей Башкирии приглашают принять участие в акции «Единый День фольклора»

Акция направлена на сохранение и популяризацию многонациональных традиций народов России, а также привлечение внимания к деятельности носителей и хранителей нематериального этнокультурного достояния нашей страны.

В эти дни по всей стране пройдут презентации объектов нематериального этнокультурного достояния, фольклорные праздники, концерты, мастер-классы, творческие встречи с хранителями традиций.

Республиканский центр народного творчества приглашает жителей Башкирии принять участие в акции: посетить этнокультурные мероприятия, сходить на концерт или открытую репетицию фольклорного коллектива, заглянуть в мастерскую народных ремесел и музей, организовать семейную экспедицию в деревню к бабушке и дедушке, приготовить на семейный ужин национальные блюда. Обо всем этом предлагается снять клипы, влоги или сделать фоторепортажи и опубликовать в социальных сетях с хэштегом акции.

Ранее мы писали, что Башкирия стала участником международного проекта «Эпосы народов мира».