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18:13 (UTC+5), 10 Июля 2026

В Башкирию приехали фольклористы из Санкт-Петербурга

Фото: Гюзель Насырова | страница в ВК
Лейла Аралбаева

Иглинский район посетили гости из Санкт-Петербурга - участники фольклорно-этнографической экспедиции Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Об этом сообщила глава администрации Иглинского района Гюзель Насырова. 

За время экспедиции гости побывали в Свято-Троицком храме, встретились с жителями села Охлебинино, ознакомились с творчеством народного фольклорного ансамбля «Хусточка». Изучали местные песни, традиции и обряды, слушали воспоминания старожилов.

Ранее мы писали, что Башкирия стала участником международного проекта «Эпосы народов мира». Международный проект под эгидой ЮНЕСКО «Эпосы народов мира» прошёл в Республике Саха (Якутия).

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