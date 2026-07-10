В Башкирию приехали фольклористы из Санкт-Петербурга

Иглинский район посетили гости из Санкт-Петербурга - участники фольклорно-этнографической экспедиции Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Об этом сообщила глава администрации Иглинского района Гюзель Насырова.

За время экспедиции гости побывали в Свято-Троицком храме, встретились с жителями села Охлебинино, ознакомились с творчеством народного фольклорного ансамбля «Хусточка». Изучали местные песни, традиции и обряды, слушали воспоминания старожилов.

Ранее мы писали, что Башкирия стала участником международного проекта «Эпосы народов мира». Международный проект под эгидой ЮНЕСКО «Эпосы народов мира» прошёл в Республике Саха (Якутия).