Башкирскую лошадь представили на научном форуме в Монголии

Дим Гиззатов выступил с докладом «Место коня в погребальной традиции чияликского населения Башкирского Приуралья (по материалам грунтовых и курганных могильников X–XIV веков)». В своём исследовании на основе материалов шести могильников он проанализировал культ лошади в погребальной обрядности чияликской культуры. Археолог рассмотрел типологию и датировку стремян, удил, седел и других элементов конского снаряжения, а также жертвенных частей коня.

Исследование показало, что наиболее полная архаичная форма культа лошади сохраняется в ранних некрополях, тогда как в более поздних могильниках культ редуцируется или исчезает под влиянием исламизации. При этом конный культ оказывается наиболее устойчивым языческим пережитком, сохраняющимся даже в некрополях золотоордынского времени.

Всего на конференции выступили около 30 исследователей из Монголии, Великобритании, России, Казахстана, Японии и других стран. Они представили результаты многогранных исследований, посвящённых историческим традициям культуры лошади в истории кочевой цивилизации Монголии и региона, традиционной упряжи и снаряжению, роли лошади в торговле и экономических отношениях, а также генетическим исследованиям лошадей.

Данир Гайнуллин отметил высокий уровень организации конференции и подчеркнул важность международного диалога для сохранения культурного наследия кочевых народов:

– Программа конференции, включавшая пленарные заседания и научные дискуссии по ключевым направлениям – археологии древних кочевников, роли лошади в Монгольской империи и современном мире, – была насыщенной и плодотворной. Отдельно хочу отметить высокий профессиональный уровень организации мероприятия и тёплую атмосферу, сопровождавшую работу форума.

Гайнуллин также выразил признательность за возможность посетить Национальный музей «Чингис-хан», Музей монгольской лошади «Манлай Хурд» и ознакомиться с их уникальными экспозициями, а также за возможность посещения народного праздника Наадам. Он подчеркнул, что проведённая конференция станет важным шагом в развитии международного диалога по сохранению и популяризации культурного наследия кочевых народов, а также укрепит научные и культурные связи между странами.

Организаторы конференции – администрация президента Монголии, министерство культуры, спорта, туризма и молодёжи, Национальный музей «Чингис-хан», Центр монголоведения Кембриджского университета, а также Комиссия по организации национального праздника Наадам.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии стартовал фотопроект, посвящённый башкирской породе лошадей.