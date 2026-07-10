Башкирскую лошадь представили на научном форуме в Монголии

Мероприятие организовали в рамках празднования Всемирного дня лошади, учреждённого по инициативе президента Монголии и утверждённого на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
От Республики Башкортостан с докладами выступили директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Данир Гайнуллин и начальник отдела археологических исследований Евразийского музея кочевых цивилизаций Дим Гиззатов.
Данир Гайнуллин представил доклад на тему «Башкирская лошадь: от народной селекции до молекулярной генетики». Он рассказал об истории и культурном значении башкирской породы, её продуктивных качествах, а также о селекционной работе. Особое внимание было уделено современным генетическим исследованиям, которые подтверждают высокий уровень внутрипородного разнообразия и отсутствие опасного инбридинга.
В своём выступлении Данир Гайнуллин отметил, что башкирская лошадь – это аборигенная порода Южного Урала, сформировавшаяся в условиях резко континентального климата методом народной селекции. Он подчеркнул, что республика является лидером в России по численности лошадей и крупнейшим центром молочного коневодства и кумысолечения. Докладчик также представил брошюру «Башкирская лошадь: история, особенности и современное состояние породы», специально подготовленную для конференции.
Дим Гиззатов выступил с докладом «Место коня в погребальной традиции чияликского населения Башкирского Приуралья (по материалам грунтовых и курганных могильников X–XIV веков)». В своём исследовании на основе материалов шести могильников он проанализировал культ лошади в погребальной обрядности чияликской культуры. Археолог рассмотрел типологию и датировку стремян, удил, седел и других элементов конского снаряжения, а также жертвенных частей коня.
Исследование показало, что наиболее полная архаичная форма культа лошади сохраняется в ранних некрополях, тогда как в более поздних могильниках культ редуцируется или исчезает под влиянием исламизации. При этом конный культ оказывается наиболее устойчивым языческим пережитком, сохраняющимся даже в некрополях золотоордынского времени.
Всего на конференции выступили около 30 исследователей из Монголии, Великобритании, России, Казахстана, Японии и других стран. Они представили результаты многогранных исследований, посвящённых историческим традициям культуры лошади в истории кочевой цивилизации Монголии и региона, традиционной упряжи и снаряжению, роли лошади в торговле и экономических отношениях, а также генетическим исследованиям лошадей.
Данир Гайнуллин отметил высокий уровень организации конференции и подчеркнул важность международного диалога для сохранения культурного наследия кочевых народов:
– Программа конференции, включавшая пленарные заседания и научные дискуссии по ключевым направлениям – археологии древних кочевников, роли лошади в Монгольской империи и современном мире, – была насыщенной и плодотворной. Отдельно хочу отметить высокий профессиональный уровень организации мероприятия и тёплую атмосферу, сопровождавшую работу форума.
Гайнуллин также выразил признательность за возможность посетить Национальный музей «Чингис-хан», Музей монгольской лошади «Манлай Хурд» и ознакомиться с их уникальными экспозициями, а также за возможность посещения народного праздника Наадам. Он подчеркнул, что проведённая конференция станет важным шагом в развитии международного диалога по сохранению и популяризации культурного наследия кочевых народов, а также укрепит научные и культурные связи между странами.
Организаторы конференции – администрация президента Монголии, министерство культуры, спорта, туризма и молодёжи, Национальный музей «Чингис-хан», Центр монголоведения Кембриджского университета, а также Комиссия по организации национального праздника Наадам.
Ранее мы сообщали, что в Башкирии стартовал фотопроект, посвящённый башкирской породе лошадей.
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