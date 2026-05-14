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11:15 (UTC+5), 14 Мая 2026

В Башкирии стартовал фотопроект, посвящённый башкирской породе лошадей

Презентация фотовыставки, альбома и награждение победителей состоятся 27 июня 2026 года.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева

Автономная некоммерческая организация «Евразийский музей кочевых цивилизаций» объявила о старте фотопроекта «Ҡанатлы ат». Он направлен на популяризацию башкирской породы лошадей, сохранение культурного наследия и развитие фотоискусства. К участию приглашаются профессиональные фотографы и любители, а также все желающие независимо от возраста и страны проживания.

Проект посвящён одному из главных символов башкирской культуры и природы — башкирской лошади. На протяжении веков она была не только незаменимым помощником в хозяйстве, но и верным спутником кочевников, олицетворением свободы, силы и грации.

«Башкирская лошадь — это не просто часть истории или элемент традиционного уклада. Это живой символ культуры, тесно связанный с образом жизни, мировоззрением и памятью народа. Через фотографии участники проекта смогут показать не только красоту и уникальность этой породы, но и сохранить важную часть культурного наследия Башкортостана для будущих поколений», — отметил директор ГБУ Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ Данир Гайнуллин.

Особое внимание в рамках проекта будет уделено экстерьерным особенностям башкирской породы — характерной пигментации в области плеч и спины, которую называют «крыльями». Именно эта уникальная особенность легла в основу названия фотопроекта.

Участникам предлагают через фотографию раскрыть многогранный образ башкирской лошади: показать её красоту, разнообразие мастей, связь с человеком, природой, мифами и культурой. Лучшие работы войдут в цифровой каталог, а избранные снимки будут представлены на фотовыставке и опубликованы в печатном издании.

Проект проводится при поддержке Башкультнаследия, Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ, Научно-исследовательского института по изучению лошадей башкирской породы «Башҡорт аты» и ипподрома «Акбузат» имени Тагира Кусимова.

Работы принимаются по нескольким номинациям: «Табун крылатых лошадей», «Масти башкирской лошади», «Лошадь сквозь годы», «Лошадь в мифах и легендах», «Лошадь и человек», «Душа степей».

Приём заявок открыт до 8 июня 2026 года. Отправить работы можно на электронный адрес оргкомитета: turahan-info@mail.ru.

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