Башкирская группа AY YOLA выступит на фестивале «Мир Сибири»

Об этом сообщили сами музыканты в телеграм-канале:

«Среди бескрайних степей Тывы и Хакасии, между реками Енисеем и Шушью, в окружении древних курганов ежегодно проходит Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел „МИР Сибири“, который собирает тысячи гостей и сотни участников со всего мира.

Совсем скоро мы привезём сюда башкирский эпос «Урал-Батыр» — историю, которая веками передавалась из уст в уста, а сегодня продолжает жить в нашей музыке».

Вход свободный, 0+

Ранее мы сообщали, что в Уфе группа AY YOLA рассказала о секрете успеха и новом проекте.